«Мои курочки»: Солнцев показал жену и любовницу вместе

Российский шоумен Гоген Солнцев разместил в социальной сети фото, на котором он запечатлён в компании 65-летней жены Екатерины Терешкович и предполагаемой любовницы, 55-летней Лидии Алифиренко.

Компания находится в деревне. Женщины надели защитные одноразовые костюмы, а сам Гоген оделся в своём обычном стиле.

Картина "Мои девочки курочки в хлеву", — подписал снимок Солнцев.

Фото вызвало бурную реакцию у подписчиков шоумена. Многие нелестно отозвались о внешнем облике Гогена и его спутниц, обратив внимание на их преклонный возраст.

«Экспресс газета» предполагает, что, вероятнее всего, Солнцев и Терешкович побывали в гостях у Лидии, которая, как ранее сообщал артист, начала разводить кур в деревне.

Ранее Солнцев приобрёл место на сельском кладбище среди берёз, расположенное в Брянской области, для своей супруги Екатерины Терешкович. По словам шоумена, его пожилая супруга «заслуживает быть погребённой на таком кладбище». Известно, что Екатерина Терешкович ранее делала операцию по омоложению, чтобы быть привлекательной для своего эпатажного супруга, писал NEWS.ru.