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Обнародованы доходы Мирославы Карпович 

Ирина Лебедева 17 минут назад
Обнародованы доходы Мирославы Карпович
Фото: Instagram
Имя Мирославы Карпович у публики на слуху.
Не то, что бы она была ранее совсем никому не известна — Карпович вполне востребованная актриса, помимо работы в театрах снималась в ситкоме «Папины дочки» и в клипе Егора Крида «Старлетка», — рассказывает "Комсомольская правда".
Но сейчас ей интересуются из-за романа с Павлом Прилучным.
Мирослава родом из Бердянска, ее родители никакого отношения к театру и кино не имеют, тем не менее, в школу-студию МХАТа она поступила с первой попытки.
Еще в студенчестве подрабатывала в спектаклях, а после окончания училища с отличием снялась в сериале «Папины дочки».
Сериал принес актрисе некоторую известность, а также заработки.
Молодая звезда активно заявляла о себе, снималась для глянца, боролась за рекламные контракты, озвучивала мульфильмы.
Карпович купила квартиру и всерьез взялась за работу в театре.
Сейчас Мирослава занята во многих спектаклях, гастролирует вместе с труппой Московского театра комедии по России и за рубежом, один выход актрисы, как узнали журналисты, стоит от 150 до 300 тысяч рублей.
Также осенью она будет играть вместе с Павлом Прилучным в Театриуме на Серпуховке.
Карпович 34 года, ей приписывали множество романов, но ни один из них не завершился созданием семьи.
Как ранее писал «Рамблер», пользователи соцсетей выяснили, что до Павла Прилучного Мирослава Карпович три года встречалась с мужчиной по имени Игорь.
При этом, по слухам, роман с Прилучным актриса закрутила, будучи в отношениях. Но затем бросила бойфренда ради звезды «Мажора».
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Шоу-бизнес , Крид , Мирослава Карпович , Комсомольская правда
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