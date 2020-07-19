Эксперт: похудевшему Фадееву придется заплатить миллион 

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Максим Фадеев не нарадуется своему новому облику и публикует в инстаграме фотографии — продюсер похудел на целых 100 килограммов.

Теперь следующий этап — восстановление и фиксация результата.

Специалисты считают, что с восстановлением может быть не все гладко.

Музыканту уже шестой десяток, а в этом возрасте кожа после такого глобального похудения может сама не восстановиться.

Значит, потребуется целый комплекс пластических операций, — рассказывает Собеседник.

Хирург Владимир Плахотин рассказал, что проблему можно будет решить при помощи комплекса бодилифтинг.

Сначала убирают лишнюю кожу со спины и ягодиц. Затем — с живота.

Кстати, врач предупреждает, что, возможно, потребуется и липосакция — в некоторых местах может остаться жир, который портит внешний вид.

Затем доводят до желаемого результата руки и плечи, и лицо.

Все эти манипуляции небезболезненны, многие требуют общего наркоза и последующего восстановительного периода.

И весьма чувствительны по цене — предположительно, ценник зашкалит за миллион.

Как сообщал «Рамблер», продюсер сбросил 100 кг лишнего веса.

Он выложил в инстаграме фотографию, где прекрасно поместился в одну половину шорт из «прошлой жизни» и пообещал поделиться чудо-методикой, позволяющей похудеть без особых мучений.