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Эксперт: похудевшему Фадееву придется заплатить миллион 

Ирина Лебедева 10 минут назад
Эксперт: похудевшему Фадееву придется заплатить миллион
Фото: Instagram
Максим Фадеев не нарадуется своему новому облику и публикует в инстаграме фотографии — продюсер похудел на целых 100 килограммов.
Теперь следующий этап — восстановление и фиксация результата.
Специалисты считают, что с восстановлением может быть не все гладко.
Музыканту уже шестой десяток, а в этом возрасте кожа после такого глобального похудения может сама не восстановиться.
Значит, потребуется целый комплекс пластических операций, — рассказывает Собеседник.
Хирург Владимир Плахотин рассказал, что проблему можно будет решить при помощи комплекса бодилифтинг.
Сначала убирают лишнюю кожу со спины и ягодиц. Затем — с живота.
Кстати, врач предупреждает, что, возможно, потребуется и липосакция — в некоторых местах может остаться жир, который портит внешний вид.
Затем доводят до желаемого результата руки и плечи, и лицо.
Все эти манипуляции небезболезненны, многие требуют общего наркоза и последующего восстановительного периода.
И весьма чувствительны по цене — предположительно, ценник зашкалит за миллион.
Как сообщал «Рамблер», продюсер сбросил 100 кг лишнего веса.
Он выложил в инстаграме фотографию, где прекрасно поместился в одну половину шорт из «прошлой жизни» и пообещал поделиться чудо-методикой, позволяющей похудеть без особых мучений.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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