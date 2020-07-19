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«Это заказное нападение»: звезду «Дома-2» жестоко избили 

Ирина Лебедева 35 минут назад
«Это заказное нападение»: звезду «Дома-2» жестоко избили
Фото: Instagram
Никиту Турчина, участника «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» сильно избили. Сейчас он в больнице, с множественными травмами.
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Информацию о случившимся молодой человек сообщил через инстаграм. Там же размещены фотографии окровавленного Никиты, которые «Рамблер» не выкладывает по этическим соображениям.
«На днях ночью меня жестоко избили и нанесли множественные травмы. Ударяли по голове чем-то тяжелым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки», — пишет юноша.
После нападения Турчин едва нашел в себе силы вызвать службы 112, после чего его увезли в больницу.
Милиция по его словам, активности не проявила, однако телезвезда надеется на то, что правоохранительные органы найдут бандитов и те получат по заслугам.
«Я думаю, это заказное нападение. Ведь незадолго до этого мне угрожали расправой…», — сообщил он в микроблоге
Как ранее писал «Рамблер», Никита Турчин, участник проекта «Дом-2» поскандалил со стюардессой.
По его словам, он купил билеты в бизнес-класс, однако по какой-то причине мест не хватило, и молодого человека попросили пересесть в экономкласс.
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Шоу-бизнес , МВД
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