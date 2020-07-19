«Это заказное нападение»: звезду «Дома-2» жестоко избили 

Никиту Турчина, участника «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» сильно избили. Сейчас он в больнице, с множественными травмами.

Информацию о случившимся молодой человек сообщил через инстаграм. Там же размещены фотографии окровавленного Никиты, которые «Рамблер» не выкладывает по этическим соображениям.

«На днях ночью меня жестоко избили и нанесли множественные травмы. Ударяли по голове чем-то тяжелым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки», — пишет юноша.

После нападения Турчин едва нашел в себе силы вызвать службы 112, после чего его увезли в больницу.

Милиция по его словам, активности не проявила, однако телезвезда надеется на то, что правоохранительные органы найдут бандитов и те получат по заслугам.

«Я думаю, это заказное нападение. Ведь незадолго до этого мне угрожали расправой…», — сообщил он в микроблоге

Как ранее писал «Рамблер», Никита Турчин, участник проекта «Дом-2» поскандалил со стюардессой.

По его словам, он купил билеты в бизнес-класс, однако по какой-то причине мест не хватило, и молодого человека попросили пересесть в экономкласс.