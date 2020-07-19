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Удача все никак не поворачивается лицом к Ксении Собчак

Травмы, драки — и вот, проигрыш молодой певице Zivert на YouTube-проекте Comment Out, — рассказывает Киноафиша.

И проигрыш-то как насмешка судьбы: к завершению выпуска и Собчак и Zivert набрали одинаковое количество очков — 10, пришлось определять победителя, подбросив монетку.

Монетка легла несчастливой для телеведущей стороной. Главный приз достался ее сопернице, но это бы еще ладно.

Собчак пришлось пережить не самую приятную процедуру, которой, по правилам игры, подвергается проигравший.

Светскую львицу поставили на стул и помыли из ведерка, предварительно намылив поверх одежды, двое мужчин в шортах и ковбойских шляпах.

Правда, обувь Ксения спасла и отдалась в руки колоритных банщиков босиком.

Ведущий шоу Владимир Маркони явно веселился, комментируя происходящее действо.

Затем он все же остановил своих помощников: «Много-много, парни. Не такая грязная».

Фотографию намыленной Собчак разместил в инстаграме Александр Гудков

Фолловеры тут же отреагировали.

«Собчак уже не отмыть».

Как ранее писал «Рамблер», журналистка Ксения Собчак разжижает мозги молодежи и насаждает правовой нигилизм и должна быть уволена с Первого канала.