«Уже не отмыть»: Собчак вынесли приговор

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«Уже не отмыть»: эпатажное фото, где Собчак моют мужчины, удивило сеть 

Киноафиша 41 минуту назад
Телеведущую намылили, поскольку она проиграла в юмористическом шоу.
Ксения Собчак недавно стала участницей YouTube-проекта Comment Out, а соперничать с ней не побоялась молодая певица Zivert.
К финалу выпуска у обеих участниц оказалось по 10 очков, поэтому победитель определялся подбрасыванием монетки. Не повезло именно телеведущей: монетка легла для нее не той стороной и главный приз — 70 ящиков пенного напитка — достался Zivert.
Только на этом неудачи Ксении Анатольевны не закончились: главная неприятность для нее заключалась в том, что перед финальными титрами ей предстояло пройти заключительное испытание, которому по традиции подвергали проигравшего участника.
Собчак пришлось встать на стул, чтобы ее «помыли» двое мужчин в ковбойских шляпах и сапогах. Они принесли воду в ведрах и губками с мылом стали намыливать телеведущую поверх одежды.
Ведущий шоу Владимир Маркони, стоя за трибуной вместе с певицей Zivert, довольно посмеивался и комментировал процесс «мытья» Собчак. В какой-то момент он сжалился над Ксенией и остановил своих помощников: «Много-много, парни. Не такая грязная».
Кадр из видео с этой процедурой опубликовал в Instagram-аккаунте шоумен Александр Гудков.
«Собчак уже не отмыть», — иронично отозвались на неоднозначный снимок подписчики артиста.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Видео , Ксения Собчак , Александр Гудков , Владимир Маркони
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