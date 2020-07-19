«Уже не отмыть»: Собчак вынесли приговор

Телеведущую намылили, поскольку она проиграла в юмористическом шоу.

Ксения Собчак недавно стала участницей YouTube-проекта Comment Out, а соперничать с ней не побоялась молодая певица Zivert.

К финалу выпуска у обеих участниц оказалось по 10 очков, поэтому победитель определялся подбрасыванием монетки. Не повезло именно телеведущей: монетка легла для нее не той стороной и главный приз — 70 ящиков пенного напитка — достался Zivert.

Только на этом неудачи Ксении Анатольевны не закончились: главная неприятность для нее заключалась в том, что перед финальными титрами ей предстояло пройти заключительное испытание, которому по традиции подвергали проигравшего участника.

Собчак пришлось встать на стул, чтобы ее «помыли» двое мужчин в ковбойских шляпах и сапогах. Они принесли воду в ведрах и губками с мылом стали намыливать телеведущую поверх одежды.

Ведущий шоу Владимир Маркони , стоя за трибуной вместе с певицей Zivert, довольно посмеивался и комментировал процесс «мытья» Собчак. В какой-то момент он сжалился над Ксенией и остановил своих помощников: «Много-много, парни. Не такая грязная».

Кадр из видео с этой процедурой опубликовал в Instagram-аккаунте шоумен Александр Гудков