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Утяшева показала, с кем Харламов проводит время 

News.ru 1 час назад
Утяшева выдала «тайну» Харламова
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Ляйсан Утяшева опубликовала на своей странице в Instagram фото Гарика Харламова на танцполе. Резидент Comedy Club танцует медленный танец с Павлом Волей.
Фото, вероятно, было сделано с последней вечеринки, которую посетила гимнастка со своим мужем. Среди приглашённых гостей оказался и Гарик Харламов.
instagram.com/liasanutiasheva/
Всё встало на свои места, — подписала фото телеведущая, намекая на многочисленные сплетни о том, с кем Харламов крутит роман после объявления о разводе с Асмус.
Забавный кадр развеселил подписчиков. Тем более что и у самой ведущей не менее неожиданный партнёр. На фото Утяшева фланирует с хореографом шоу «Танцы» на ТНТ Екатериной Решетниковой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шоумен Гарик Харламов в обозримом будущем не будет связывать себя узами нового брака. Следующий его роман после расставания с актрисой Кристиной Асмус вряд ли будет связан с кем-то из звёздной тусовки, предположил один из коллег актёра.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Екатерина Решетникова , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Ляйсан Утяшева
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