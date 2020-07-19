Утяшева выдала «тайну» Харламова

Ляйсан Утяшева опубликовала на своей странице в Instagram фото Гарика Харламова на танцполе. Резидент Comedy Club танцует медленный танец с Павлом Волей.

Фото, вероятно, было сделано с последней вечеринки, которую посетила гимнастка со своим мужем. Среди приглашённых гостей оказался и Гарик Харламов.

instagram.com/liasanutiasheva/

Всё встало на свои места, — подписала фото телеведущая, намекая на многочисленные сплетни о том, с кем Харламов крутит роман после объявления о разводе с Асмус.

Забавный кадр развеселил подписчиков. Тем более что и у самой ведущей не менее неожиданный партнёр. На фото Утяшева фланирует с хореографом шоу «Танцы» на ТНТ Екатериной Решетниковой

Ранее NEWS.ru сообщал, что шоумен Гарик Харламов в обозримом будущем не будет связывать себя узами нового брака. Следующий его роман после расставания с актрисой Кристиной Асмус вряд ли будет связан с кем-то из звёздной тусовки, предположил один из коллег актёра.