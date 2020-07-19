Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Глюкозы выгнали из школы 

Экспресс газета 44 минуты назад
Дочь Глюкозы выгнали из школы
Фото: Экспресс газета
13-летнюю Лидию Чистякову — старшую дочь певицы Глюк’oZы — отчислили из гимназии, где она занималась с детского сада
Прошедший учебный год стал очень сложным для Лиды. По словам ее отца-бизнесмена, причина исключения — не плохая успеваемость, а внешний вид, характер и неординарность девушки. Она коротко постригла волосы и покрасила их в голубой цвет, а еще не соблюдала дресс-код.
Лиду, которая после случившегося впала в депрессию, перевели в творческую школу Сергея Казарновского. Как в свое время ее мама, она начала петь. Ролики Чистяковой-младшей выкладывают в Сеть, скрывая внешность под мультяшным персонажем Lidus.
Видео дня. Во французском Нанте загорелся собор
Экспресс газета: последние новости
«Дурное дело нехитрое»: Соседов эмоционально отреагировал на слухи о разводе Пугачевой и Галкина «Дурное дело нехитрое»: Соседов эмоционально отреагировал на слухи о разводе Пугачевой и Галкина Ольга Бузова снялась для Playboy Ольга Бузова снялась для Playboy «Он никогда не был жесток»: бывшие возлюбленные Джонни Деппа встали на его защиту «Он никогда не был жесток»: бывшие возлюбленные Джонни Деппа встали на его защиту
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США заплатят триллионы чернокожим
США заплатят триллионы чернокожим
Африка раскалывается из-за образования нового океана
Африка раскалывается из-за образования нового океана
В московском СИЗО обнаружили колл-центр мошенников
В московском СИЗО обнаружили колл-центр мошенников
«Опять заразу привезете?» в сети ополчились на Николаева
«Опять заразу привезете?» в сети ополчились на Николаева
Видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
00:28
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
00:33
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
Спасение россиян во время урагана попало на видео
00:41
Спасение россиян во время урагана попало на видео
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
02:05
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
00:20
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
Происшествия
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
03:19
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
Общество
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
02:31
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
Происшествия
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение