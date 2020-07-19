Дочь Глюкозы выгнали из школы 

13-летнюю Лидию Чистякову — старшую дочь певицы Глюк’oZы — отчислили из гимназии, где она занималась с детского сада

Прошедший учебный год стал очень сложным для Лиды. По словам ее отца-бизнесмена, причина исключения — не плохая успеваемость, а внешний вид, характер и неординарность девушки. Она коротко постригла волосы и покрасила их в голубой цвет, а еще не соблюдала дресс-код.

Лиду, которая после случившегося впала в депрессию, перевели в творческую школу Сергея Казарновского. Как в свое время ее мама, она начала петь. Ролики Чистяковой-младшей выкладывают в Сеть, скрывая внешность под мультяшным персонажем Lidus.