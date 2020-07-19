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Дочь Глюк’oZы отчислили из школы 

Ирина Лебедева 11 минут назад
Дочь Глюкозы выгнали из школы
Фото: Instagram
Старшая дочь певицы, Лида Чистякова, начала певческую карьеру. Теперь у нее есть свой собственный YouTube-канал Lidus.
А поскольку это совпало с подростковым возрастом — девочке сейчас 13 лет — то у нее начались проблемы в школе.
Лиду отчислили из гимназии, куда она ходила с детского сада. Про словам ее родителей, это произошло не из-за неуспеваемости — с учебной программой дочка справляется хорошо — а по причине ее бунтарского характера.
Лида категорически отказывалась соблюдать дресс-код, коротко постригла волосы и покрасила этот «ежик» в голубой цвет…
Родителям пришлось подыскивать творческом чаду другое учебное заведение. Сейчас Лида будет заниматься в школе Сергея Казарновского.
Конечно, все это оказалось большим стрессом и для младшего и для старшего поколения семьи.
Но пережить неприятный момент Лиде и ее маме с папой помогла музыка — девочка всерьез ею занялась и делает несомненные успехи.
Как ранее писал «Рамблер», на YouTube-канале Lidus размещены четыре ролика, некоторые из них набрали более двух миллионов просмотров.
Общий стиль клипов напоминает творчество самой Глюкозы.
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