Дочь Глюкозы выгнали из школы

Старшая дочь певицы, Лида Чистякова, начала певческую карьеру. Теперь у нее есть свой собственный YouTube-канал Lidus.

А поскольку это совпало с подростковым возрастом — девочке сейчас 13 лет — то у нее начались проблемы в школе.

Лиду отчислили из гимназии, куда она ходила с детского сада. Про словам ее родителей, это произошло не из-за неуспеваемости — с учебной программой дочка справляется хорошо — а по причине ее бунтарского характера.

Лида категорически отказывалась соблюдать дресс-код, коротко постригла волосы и покрасила этот «ежик» в голубой цвет…

Родителям пришлось подыскивать творческом чаду другое учебное заведение. Сейчас Лида будет заниматься в школе Сергея Казарновского.

Конечно, все это оказалось большим стрессом и для младшего и для старшего поколения семьи.

Но пережить неприятный момент Лиде и ее маме с папой помогла музыка — девочка всерьез ею занялась и делает несомненные успехи.

Как ранее писал «Рамблер», на YouTube-канале Lidus размещены четыре ролика, некоторые из них набрали более двух миллионов просмотров.