Охлобыстин извинился перед Наргиз

Все новости на карте

Некоторое время назад Иван Охлобыстин обозвал певицу Наргиз алкоголичкой.

Он припомнил ее слова о том, что в России свирепствует мафия и страшно даже привозить сюда детей.

Как отметил актер, подобное можно сказать, лишь перебрав горячительных напитков.

Это высказывание дошло до певицы и сильно разгневало Наргиз.

Она резко отчитала Охлобыстина посредством социальной сети, назвав его «святошей» и отметив, что они не знакомы и никогда даже не пересекались друг с другом.

В итоге Охлобыстин принес рассерженной даме свои извинения.

«На меня обиделась Наргиз. Где-то я что-то походу с дуру ляпнул. Приношу ей свои извинения. Прости меня Наргиз. Я наверняка не прав и точно не имею права осуждать человека, который мне не знаком», — написал он на страничке ВКонтакте.

Как ранее писал «Рамблер», Иван Охлобыстин, если бы был на месте судьи, дал бы Ефремову условный срок.

А вот доходы артиста постановил бы делить между его семьей и родственниками погибшего в ДТП курьера.