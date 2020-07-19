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«Прости меня, Наргиз»: Иван Охлобыстин извинился перед Закировой 

Ирина Лебедева 12 минут назад
Охлобыстин извинился перед Наргиз
Фото: РИА Новости
Некоторое время назад Иван Охлобыстин обозвал певицу Наргиз алкоголичкой.
Он припомнил ее слова о том, что в России свирепствует мафия и страшно даже привозить сюда детей.
Как отметил актер, подобное можно сказать, лишь перебрав горячительных напитков.
Это высказывание дошло до певицы и сильно разгневало Наргиз.
Она резко отчитала Охлобыстина посредством социальной сети, назвав его «святошей» и отметив, что они не знакомы и никогда даже не пересекались друг с другом.
В итоге Охлобыстин принес рассерженной даме свои извинения.
«На меня обиделась Наргиз. Где-то я что-то походу с дуру ляпнул. Приношу ей свои извинения. Прости меня Наргиз. Я наверняка не прав и точно не имею права осуждать человека, который мне не знаком», — написал он на страничке ВКонтакте.
Как ранее писал «Рамблер», Иван Охлобыстин, если бы был на месте судьи, дал бы Ефремову условный срок.
А вот доходы артиста постановил бы делить между его семьей и родственниками погибшего в ДТП курьера.
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Иван Охлобыстин
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