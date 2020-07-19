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Фадеев извинился за клип с Валерией 

РИА Новости и ещё 2 17 минут назад
Фадеев вступил в перепалку с фанатами
Фото: ТАСС
Музыкальный продюсер Максим Фадеев извинился перед подписчицей в инстаграме за клип с певицей Валерией.
Продюсер сообщил о завершении съемок видео с Эмином на композицию "МММ". Некоторые пользователи инстаграма оставили негативные комментарии к этой публикации и привлекли тем самым внимание Фадеева.
"Пока только падения одни — взлетов нет", — высказался @ilnurulamanov.
"Главное, вы летаете высоко! Мы так, с боку постесняемся!" — дипломатично отреагировал продюсер".
"С Валерией так себе", — написала @an.na.
"Ну… О вкусах то не спорят! Кто-то любит Яблочко, а кто-то свиной хрящик! Простите, что неугодно! Мы старались!" — написал Фадеев в ответ.
Продюсера поддержали другие подписчики, которые осудили недовольную его работой женщину.
"Извините, но у вас со слухом проблемы", — обратился к недовольной @marat_narmatov.
"А я в восхищении", — отметила @elenaloviaginaelena.
"С Валерией отличная песня, очень сильная", — добавил @serj.mooteen.
Клип Фадеева и Валерии на песню "До предела" разместили на ютубе 19 апреля. За три месяца ролик посмотрели более 7,4 миллиона пользователей.
Ранее Фадеев распустил свой бренд MALFA и заявил о том, что начинает работать с зарубежными артистами.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Валерия
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