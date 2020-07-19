Фадеев вступил в перепалку с фанатами

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Продюсер сообщил о завершении съемок видео с Эмином на композицию "МММ". Некоторые пользователи инстаграма оставили негативные комментарии к этой публикации и привлекли тем самым внимание Фадеева.

"Пока только падения одни — взлетов нет", — высказался @ilnurulamanov.

"Главное, вы летаете высоко! Мы так, с боку постесняемся!" — дипломатично отреагировал продюсер".

"С Валерией так себе", — написала @an.na.

"Ну… О вкусах то не спорят! Кто-то любит Яблочко, а кто-то свиной хрящик! Простите, что неугодно! Мы старались!" — написал Фадеев в ответ.

Продюсера поддержали другие подписчики, которые осудили недовольную его работой женщину.

"Извините, но у вас со слухом проблемы", — обратился к недовольной @marat_narmatov.

"А я в восхищении", — отметила @elenaloviaginaelena.

"С Валерией отличная песня, очень сильная", — добавил @serj.mooteen.

Клип Фадеева и Валерии на песню "До предела" разместили на ютубе 19 апреля. За три месяца ролик посмотрели более 7,4 миллиона пользователей.

Ранее Фадеев распустил свой бренд MALFA и заявил о том, что начинает работать с зарубежными артистами.