«Держи крепко!» в сети одобрили фото Муцениеце

Агата Муцениеце выложила в инстаграме фотографию с Михаилом Пореченковым. Актер сидит рядом с Агатой и держит ее за руку.
Поклонники Муцениеце, переживающие ее развод с Прилучным, тут же начали строчить радостные посты:
«Держи крепко! привет вам из Подмосковья!» «Наконец-то рядом взрослый мужчина, а не выскочка».
Правда, самых восторженных быстро осадили.
«Девочки — не перебарщивайте! Агата прекрасно выглядит, в прекрасном настроении СРЕДИ КОЛЛЕГ ПО ЦЕХУ — на фестивале, а не что то там… Михаил прекрасный актер и семьянин».
Как ранее писал «Рамблер», Прилучный развелся актрисой Агатой Муцениеце.
В июне средства массовой информации сообщили, что он может встречаться с Карпович, а в июле опубликовали фотографию, на которой они запечатлены вместе на отдыхе в Крыму.