«Держи крепко!» в сети одобрили фото Муцениеце

Поклонники Муцениеце, переживающие ее развод с Прилучным, тут же начали строчить радостные посты:

Правда, самых восторженных быстро осадили.

В июне средства массовой информации сообщили, что он может встречаться с Карпович, а в июле опубликовали фотографию, на которой они запечатлены вместе на отдыхе в Крыму.