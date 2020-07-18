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Охотницы за богачами нацелились на Харламова 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
Охотницы за богачами нацелились на Харламова
Фото: РИА Новости
Гарик Харламов уже без пяти минут завидный жених — фактически, с женой они уже расстались, идет юридическое оформление развода.
И, как сообщил журналистам «Комсомольской правды» коллега артиста, охота на богатого холостяка уже началась.
«Конечно, Гарика теперь подкалывают — все охотницы за богачами в окрестностях Рублевки и Новой Риги внесли его в списки своих «жертв». В этом нет ничего странного — жених и правда завидный».
По данным рейтинга Forbes, он попал в список самых богатых отечественных знаменитостей до 40 лет. Доход артиста составляет $2,9 млн (208 млн руб.) за год.
А Гарик, как пишут СМИ, сейчас не пропускает ни одну мало-мальски значимую тусовку, где рядом с ним замечают разных длинноногих блондинок.
Кроме того, за последнюю неделю он успел побывать на днях рождения у Ляйсан Утяшевой и Григория Лепса. В общем, старается развлекаться и наслаждается свободой.
Как ранее писал «Рамблер», Харламов устроил вечеринку по случаю окончания съемок одного из проектов в караоке-клубе на улице Новый Арбат в центре Москвы.
Она длилась 10 часов, а договариваясь с персоналом заведения о его закрытии под частное мероприятие, комик пошутил, что заодно отметит и развод.
Комментарии
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Гарик Харламов
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