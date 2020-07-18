Охотницы за богачами нацелились на Харламова 

Гарик Харламов уже без пяти минут завидный жених — фактически, с женой они уже расстались, идет юридическое оформление развода.

И, как сообщил журналистам «Комсомольской правды» коллега артиста, охота на богатого холостяка уже началась.

«Конечно, Гарика теперь подкалывают — все охотницы за богачами в окрестностях Рублевки и Новой Риги внесли его в списки своих «жертв». В этом нет ничего странного — жених и правда завидный».

По данным рейтинга Forbes, он попал в список самых богатых отечественных знаменитостей до 40 лет. Доход артиста составляет $2,9 млн (208 млн руб.) за год.

А Гарик, как пишут СМИ, сейчас не пропускает ни одну мало-мальски значимую тусовку, где рядом с ним замечают разных длинноногих блондинок.

Кроме того, за последнюю неделю он успел побывать на днях рождения у Ляйсан Утяшевой и Григория Лепса . В общем, старается развлекаться и наслаждается свободой.

Как ранее писал «Рамблер», Харламов устроил вечеринку по случаю окончания съемок одного из проектов в караоке-клубе на улице Новый Арбат в центре Москвы.

Она длилась 10 часов, а договариваясь с персоналом заведения о его закрытии под частное мероприятие, комик пошутил, что заодно отметит и развод.