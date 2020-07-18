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«Какой он грубиян»: Фадеев обругал подписчицу 

Ирина Лебедева 20 минут назад
«Какой он грубиян»: Фадеев обругал подписчицу
Фото: Instagram
Максим Фадеев не так давно похвастался результатами феноменального похудения.
Продюсер сбросил 100 кг лишнего веса.
Он выложив в инстаграме фотографию, где прекрасно поместился в одну половину шорт из «прошлой жизни» и пообещал поделиться чудо-методикой, позволяющей похудеть без особых мучений.
С тех пор уже три недели, как Фадеев по зернышку выдает информацию.
Нужно пить горячую воду перед едой, нужно обследоваться у эндокринолога…Но обещанная методика так и не обнародована.
Вот и в очередной раз жаждущие похудеть получили лишь весьма общий совет.
«Вера — это главный двигатель всего. Только Вера дает нам возможность быть счастливыми. Верьте!». — написал он в микроблоге.
Измучившаяся в ожидании подписчица упрекнула продюсера в том, что он слишком долго не исполняет свое обещание.
«Добрый день, Максим. Это уже не очень красиво, так мучить людей. Обещали помощь людям в сбросе веса, люди поверили вам, надеются на вашу методику. Вы себя поставьте на их место, когда еще не знали как себя спасти, когда веры уже не было ни во что. Уже просто не красиво так унижать верящих в ваш метод людей, просящих, молящих, надеющихся… Максим ждем, уже настало время помочь многим…»
Фадеев отреагировал неожиданно нервно.
«Из за таких сообщений я вообще ничего выкладывать не буду. Я ещё ничего не сделал, а уже виноват со всех сторон! Надоело! Когда решу тогда выложу! И хватит меня винить или поторапливать! Всех благ».
Фанатов подобная реакция удивила.
«Какой он грубиян оказывается. Фу», «да неужели не понятно, что он занимается самолюбованием и кроме себя любимого никого не видит!», «27 июня пообещал, что расскажет о методе, но не уточнил год. Ждите и не расстраивайте его, а то вообще ничего не узнаете!»
Кое-кто вообще предположил, что продюсеру нечего сказать.
«да чего вы ждете? Рассказа о том, как он сделал бариатрическую операцию, резекцию желудка? Так он ни за что не признается, ждите и дальше сказки про чудо-диету, желудок растянутый как ведро, на одной диете в 10-15 раз не уменьшится, это вам любой врач скажет, это просто физиологически невозможно!»
Как ранее писал «Рамблер», продюсер Максим Фадеев поддержал певца Эмина Агаларова после выхода нового трека. Он опубликовал видеозапись с отрывком из нового хита Агаларова.
Видео дня. Во французском Нанте загорелся собор
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Эмин Агаларов
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