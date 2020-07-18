Сябитова объяснила, как быстро выйти замуж 

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Роза Сябитова посоветовала девушкам, стремящимся поскорее создать семью, обратить внимание на разведенных мужчин.

«Какого мужчину легче всего убедить жениться? Отвечаю: «Того, кто недавно развёлся, был в браке достаточно долго и с трудом переживает своё одиночество». И вот почему! Есть понятие «привычка». Разведённый мужчина психологически стремиться вернутся к «известному» ему состоянию, достаточно привычному и не напрягающему. Если хотите замуж быстро, то знакомьтесь с разведённым мужчиной. Главное, чтобы он был после развода не более года», — написала Сябитова в инстаграме.

Также телесваха обратила внимание потенциальных невест на то, что им следует настоять на официальном браке.

«И никакого сожительства, только сразу штамп в паспорте. Не то, почувствовав вкус отношений без обязательств, он отправится в свободное плавание с ощущением приятного чувства свободы», — уверена телеведущая.

Фолловеров такая безапелляционность удивила.

«А зачем они разведенные нужны?! У них дети от прошлых браков и алименты», «Только и здесь, не все так просто. Дети. Будет приводить домой-общаться. А выходные хочется отдохнуть, а не готовить для большой семьи или сидеть в одиночестве. Сначала алименты, потом оплачиваем учебу, потом вкладывается в квартиру. Короче, в жизни чужой семьи ещё долго будете участвовать».

Как ранее писал «Рамблер», Роза Сябитова изумила подписчиков.