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Сябитова объяснила, как быстро выйти замуж 

Ирина Лебедева 26 минут назад
Сябитова объяснила, как быстро выйти замуж
Фото: РИА Новости
Роза Сябитова посоветовала девушкам, стремящимся поскорее создать семью, обратить внимание на разведенных мужчин.
«Какого мужчину легче всего убедить жениться? Отвечаю: «Того, кто недавно развёлся, был в браке достаточно долго и с трудом переживает своё одиночество». И вот почему! Есть понятие «привычка». Разведённый мужчина психологически стремиться вернутся к «известному» ему состоянию, достаточно привычному и не напрягающему. Если хотите замуж быстро, то знакомьтесь с разведённым мужчиной. Главное, чтобы он был после развода не более года», — написала Сябитова в инстаграме.
Также телесваха обратила внимание потенциальных невест на то, что им следует настоять на официальном браке.
«И никакого сожительства, только сразу штамп в паспорте. Не то, почувствовав вкус отношений без обязательств, он отправится в свободное плавание с ощущением приятного чувства свободы», — уверена телеведущая.
Фолловеров такая безапелляционность удивила.
«А зачем они разведенные нужны?! У них дети от прошлых браков и алименты», «Только и здесь, не все так просто. Дети. Будет приводить домой-общаться. А выходные хочется отдохнуть, а не готовить для большой семьи или сидеть в одиночестве. Сначала алименты, потом оплачиваем учебу, потом вкладывается в квартиру. Короче, в жизни чужой семьи ещё долго будете участвовать».
Как ранее писал «Рамблер», Роза Сябитова изумила подписчиков.
Главная сваха страны опубликовала инструкцию для женщин, стремящихся выйти замуж. И рекомендовала им встречаться с тремя мужчинами одновременно.
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Шоу-бизнес , Роза Сябитова
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