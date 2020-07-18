Ирина Леонова одна растит семерых детей Цыганова

В свое время публика только и говорила о том, как актер Евгений Цыганов ушел от беременной Ирины Леоновой к беременной от него же Юлии Снегирь.

Ситуация была из ряда вон выходящей – Ирина ждала седьмого ребенка от Евгения, соответственно, у Юлии должен был родиться его восьмой наследник.

Цыганова и Снегирь тогда все дружно осуждали. Ирина Леонова держалась достойно, комментировала ситуацию сдержанно.

«Евгений меня очень предал. Не потому, что бросил нас, а потому что завел ребенка на стороне», - приводит ее слова портал new-magazine.ru.

Остаться мамой-одиночкой с таким количеством малышей и не просто выжить, а суметь обеспечить им нормальное детство, непросто.

Но Ирина справилась. Она почти сразу после родов вышла на работу в театр, она востребована как актриса и занята в нескольких спектаклях сразу. За младшими присматривает няня.

Леонова также получает пособия на детей как многодетная мама, какую-то помощь оказывает и Евгений.

Правда, как пишут СМИ, большую квартиру Ирине пришлось обменять на жилье попроще.

Как сообщал «Рамблер», актриса Ирина Леонова покинула квартиру бывшего гражданского мужа Евгения Цыганова вместе с семью детьми.