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Ирина Леонова одна растит семерых детей Цыганова

Ирина Лебедева
20 минут назад
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В свое время публика только и говорила о том, как актер Евгений Цыганов ушел от беременной Ирины Леоновой к беременной от него же Юлии Снегирь.
Ирина Леонова одна растит семерых детей Цыганова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Ситуация была из ряда вон выходящей – Ирина ждала седьмого ребенка от Евгения, соответственно, у Юлии должен был родиться его восьмой наследник.
Цыганова и Снегирь тогда все дружно осуждали. Ирина Леонова держалась достойно, комментировала ситуацию сдержанно.
«Евгений меня очень предал. Не потому, что бросил нас, а потому что завел ребенка на стороне», - приводит ее слова портал new-magazine.ru.
Остаться мамой-одиночкой с таким количеством малышей и не просто выжить, а суметь обеспечить им нормальное детство, непросто.
Но Ирина справилась. Она почти сразу после родов вышла на работу в театр, она востребована как актриса и занята в нескольких спектаклях сразу. За младшими присматривает няня.
Леонова также получает пособия на детей как многодетная мама, какую-то помощь оказывает и Евгений.
Правда, как пишут СМИ, большую квартиру Ирине пришлось обменять на жилье попроще.
Как сообщал «Рамблер», актриса Ирина Леонова покинула квартиру бывшего гражданского мужа Евгения Цыганова вместе с семью детьми.
Эта квартира была куплена во время совместной жизни пары, и здесь семья жила до того момента, как Евгений ушел к Юлии Снегирь.
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Шоу-бизнес,Ирина Леонова,Евгений Цыганов
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