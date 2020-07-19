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Игоря Николаева, улетевшего отдыхать на личном самолете, раскритиковали в Сети 

runews24.ru и ещё 5 14 часов назад
Улетевшего частным рейсом Николаева разнесли в Сети
Фото: runews24.ru
Пользователи соцсетей раскритиковали певца Игоря Николаева за то, что он улетел отдыхать на личном самолете. Ранее артист выложил в Instagram фото с семьей, на котором запечатлено, как они готовятся к вылету из Внуково.
Напомним, ранее Николаев побывал в больнице в Коммунарке с подозрением на коронавирус. К счастью, все обошлось, и теперь композитор с семьей смог отправиться в солнечные края, куда именно — неизвестно.
Подписчики в комментариях отметили, что в такое тяжелое время Николаеву не следовало демонстрировать свой достаток: «Это маленький самолетик? Всем бы так!», «А еще артисты жаловались, что без работы остались!». Другие подчеркнули, что в мире все еще продолжается пандемия коронавируса, а такие как Николаев способствуют распространению инфекции.
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Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Международный аэропорт Внуково
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