Улетевшего частным рейсом Николаева разнесли в Сети

Пользователи соцсетей раскритиковали певца Игоря Николаева за то, что он улетел отдыхать на личном самолете. Ранее артист выложил в Instagram фото с семьей, на котором запечатлено, как они готовятся к вылету из Внуково

Напомним, ранее Николаев побывал в больнице в Коммунарке с подозрением на коронавирус. К счастью, все обошлось, и теперь композитор с семьей смог отправиться в солнечные края, куда именно — неизвестно.

Подписчики в комментариях отметили, что в такое тяжелое время Николаеву не следовало демонстрировать свой достаток: «Это маленький самолетик? Всем бы так!», «А еще артисты жаловались, что без работы остались!». Другие подчеркнули, что в мире все еще продолжается пандемия коронавируса, а такие как Николаев способствуют распространению инфекции.