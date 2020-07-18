Артисты Киркорова оказались на грани голода

Эпидемия коронавируса на звездах шоубизнеса сказалась самым негативным образом. Из-за отсутствия концертов без денег остались не только артисты, но и члены их коллективов. Филипп Киркоров , например, уверяет: его сотрудники вынуждены выкручиваться, чтобы не умереть с голода.

Сенсационное признание Филипп сделал на «Славянском базаре в Витебске », куда приехал в день открытия фестиваля. В Беларуси приезда поп-короля ждали. Днем открыли его именную звезду на местной аллее славы, а вечером Киркоров получил государственную награду из рук Александра Лукашенко

На сцене Киркоров светился от счастья, а за кулисами признался: сейчас он и его сотрудники переживают очень непростые времена.

— Члены моего коллектива выживают, как могут, — заявил артист. — Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжелая ситуация.

По словам Киркорова, в ближайшее время никаких улучшений не произойдет. И он уже к этому готов.

— Как минимум еще два года шоубизнес будет выбит из колеи, — говорит артист. — Могут происходить фестивали, какие-то единичные концерты. Но люди потеряли возможность зарабатывать деньги. И, как минимум, потребуется два года, чтобы они пришли в себя и позволили себе пойти на концерт, заплатив за это 15-20 тысяч рублей или даже 10 тысяч.

Сам Киркоров уверяет: он подрабатывать в колхозе или на мойке пока не собирается. По его словам, у него финансовая ситуация пока стабильная.