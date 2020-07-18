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Ушли в колхоз и на мойку: артисты Киркорова оказались на грани голода 

ИД «Собеседник» и ещё 1 2 часа назад
Артисты Киркорова оказались на грани голода
Фото: ИД "Собеседник"
Эпидемия коронавируса на звездах шоубизнеса сказалась самым негативным образом. Из-за отсутствия концертов без денег остались не только артисты, но и члены их коллективов. Филипп Киркоров, например, уверяет: его сотрудники вынуждены выкручиваться, чтобы не умереть с голода.
Сенсационное признание Филипп сделал на «Славянском базаре в Витебске», куда приехал в день открытия фестиваля. В Беларуси приезда поп-короля ждали. Днем открыли его именную звезду на местной аллее славы, а вечером Киркоров получил государственную награду из рук Александра Лукашенко.
На сцене Киркоров светился от счастья, а за кулисами признался: сейчас он и его сотрудники переживают очень непростые времена.
— Члены моего коллектива выживают, как могут, — заявил артист. — Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжелая ситуация.
По словам Киркорова, в ближайшее время никаких улучшений не произойдет. И он уже к этому готов.
— Как минимум еще два года шоубизнес будет выбит из колеи, — говорит артист. — Могут происходить фестивали, какие-то единичные концерты. Но люди потеряли возможность зарабатывать деньги. И, как минимум, потребуется два года, чтобы они пришли в себя и позволили себе пойти на концерт, заплатив за это 15-20 тысяч рублей или даже 10 тысяч.
Сам Киркоров уверяет: он подрабатывать в колхозе или на мойке пока не собирается. По его словам, у него финансовая ситуация пока стабильная.
— Я имею возможность сегодня спокойно позволить себе не работать не только два года, но и 10 лет, — признался Филипп. — За 30 лет работы у меня появились сбережения, которые я буду тратить.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Александр Лукашенко , Витебск
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