Развод Харламова и Асмус спровоцировал Панин? 

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Высказываются различные версии о том, что все-таки сподвигло пару на расторжение брака. Одна из возможных — вмешательство актера Алексея Панина

Относительно недавно Гарик Харламов выкладывал серию роликов, в которых высмеивал Панина и указывал на его возможную нетрадиционную сексуальную ориентацию.

В итоге актер ответил юмористу, предложив «не будить лихо, пока оно тихо».

«Гарик, дорогой. Не буди лихо, пока оно тихо. Я могу так ***, что мало не покажется. Я очень знаю много информации про твоих друзей с «Камеди Клаб». Про тебя некоторые вещи ***. Ты хочешь такой же расклад, как с Галкиным? Закрой свой рот и угомонись!» — цитирует слова Панина Тeleprogramma.pro.

Журналисты предположили, что, возможно, компромат на Харламова все-таки был доведен до его супруги, что и привело к серьезным проблемам.