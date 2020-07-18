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Развод Харламова и Асмус спровоцировал Панин? 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
Развод Харламова и Асмус спровоцировал Панин?
Фото: Instagram
Причина развода Гарика Харламова и Кристины Асмус так и остается непонятной.
Высказываются различные версии о том, что все-таки сподвигло пару на расторжение брака. Одна из возможных — вмешательство актера Алексея Панина.
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Относительно недавно Гарик Харламов выкладывал серию роликов, в которых высмеивал Панина и указывал на его возможную нетрадиционную сексуальную ориентацию.
В итоге актер ответил юмористу, предложив «не будить лихо, пока оно тихо».
«Гарик, дорогой. Не буди лихо, пока оно тихо. Я могу так ***, что мало не покажется. Я очень знаю много информации про твоих друзей с «Камеди Клаб». Про тебя некоторые вещи ***. Ты хочешь такой же расклад, как с Галкиным? Закрой свой рот и угомонись!» — цитирует слова Панина Тeleprogramma.pro.
Журналисты предположили, что, возможно, компромат на Харламова все-таки был доведен до его супруги, что и привело к серьезным проблемам.
Как ранее писал «Рамблер», пользователи Интернета подозревают, что Харламов увлекся Яной Кошкиной.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Алексей Панин , Яна Кошкина , Кристина Асмус
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