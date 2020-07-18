«Опять заразу привезете?» в сети ополчились на Николаева

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Игорь Николаев выложил в инстаграме фотографию с борта самолета.

Видно, что самолетик маленький, очевидно, частный борт. Ряды — всего по одному креслу, впереди сидят дочь и жена певца сзади них стоит сам Игорь Николаев. Вся семья улыбается.

«Маленький самолётик перевозит маленькую, но очень дружную семейку! Полетели!», — подписал фотографию Николаев.

Подписчики отметили, что в нынешней ситуации лучше бы не хвастаться своим благополучием. Да и с путешествиями у обычных людей большие сложности.

«Сейчас закидают, лучше втихую улетать».

И действительно, хотя многие и пожелали певцу счастливого полета, но немало было и гневных комментариев.

«Что вы делаете? опять заразу привезете, сидите уже, куда летите, не знаете куда деньги деть, купите по дому тем, кто вас выхаживал! Да, вы заработали, но медики нищие и падают, вот и подкиньте… а то когда плохо спасите», «Сколько стоит такой маленький самолётик? Я тоже хочу».

Куда именно и с какой целью совершается перелет, Николаев не сообщил.

Большинство подписчиков решили, что все же он с семьей направился в Юрмалу, и вроде бы кто-то его там уже увидел.

Сам певец о своем местонахождении промолчал.

Как ранее писал «Рамблер», Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова официально оформили брак в 2010 году.

Маленькая дочь Вероника — единственный совместный ребенок звезд — появилась на свет в 2015 году.