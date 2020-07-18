Садальский: «ночью от могилы Джуны идет свечение»

Станислав Садальский в свое время был дружен с целительницей Евгенией Давиташвили, которую все знали под именем Джуна.

Она ушла из жизни в 2015 году, на полтора десятка лет пережив единственного сына Вахтанга.

Актер убежден, что Джуна на самом деле обладала сверхъестественными способностями.

«Очень много гадостей пишут про нее. Она была действительно удивительной женщиной. Одно время Брежнев плохо разговаривал, и к Джуне обратился Аркадий Райкин. Попросил ее помочь генсеку. Она согласилась со словами: «Почту за честь». Потом Леонид Ильич разливался как соловей», — приводит слова Садальского СтарХит.

После смерти сына целительница собирала гостей в свой день рождения именно на кладбище, рядом с могилой Вахтанга.

«Здесь Джуна накрывала огромные столы со всевозможными яствами, и мы праздновали. Что поразительно: и она, и сын родились в одну и ту же дату — 22 июля. Она его безумно любила», — рассказывает актер.

После смерти Джуны — ей было всего 65 лет — по ее воле она была похоронена рядом с сыном. И, как рассказывают многие, порой там наблюдают паранормальные явления.

«Говорят, что ночью от могилы идет свечение. Она действительно была великим человеком, и счастье, что я с ней соприкоснулся», — гордится Садальский.