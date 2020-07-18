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Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной ошибке» 

Ирина Лебедева 15 минут назад
Татьяна Лазарева, телеведущая и актриса, не особенно любит рассказывать о своей личной жизни.
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Но в связи с тем, что в ее семье двойной праздник — 25-летие сына Степана и 22 года семейной жизни с телеведущим Михаилом Шацем, звезда немного разоткровенничалась в инстаграме, сообщает РИА Новости.
Она поздравила сына с первым юбилеем — четверть века! — и написала, что именно 25 лет — знаковая цифра для нее.
«В 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая. Поправила я ее спустя десять лет»
Кроме того, как отметила Татьяна, именно в дату рождения сына она расписалась с Михаилом Шацем.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Татьяна Лазарева перезапустила свое авторское шоу «Лазареватут» на YouTube.
Новый проект будет выходить за рамки формата о детско-родительских отношениях и затрагивать больший спектр общественно важных тем через диалог неравнодушных людей.
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Шоу-бизнес , Видео , Татьяна Лазарева , Михаил Шац , РИА Новости
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