Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной ошибке» 

Татьяна Лазарева , телеведущая и актриса, не особенно любит рассказывать о своей личной жизни.

Но в связи с тем, что в ее семье двойной праздник — 25-летие сына Степана и 22 года семейной жизни с телеведущим Михаилом Шацем , звезда немного разоткровенничалась в инстаграме, сообщает РИА Новости.

Она поздравила сына с первым юбилеем — четверть века! — и написала, что именно 25 лет — знаковая цифра для нее.

«В 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая. Поправила я ее спустя десять лет»

Кроме того, как отметила Татьяна, именно в дату рождения сына она расписалась с Михаилом Шацем.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Татьяна Лазарева перезапустила свое авторское шоу «Лазареватут» на YouTube.