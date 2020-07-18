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Наталья Фриске вновь раздразнила публику, скопировав сестру 

News.ru 46 минут назад
Наталья Фриске снова взбесила публику
Фото: friske_natalia /instagram.com
Наталья Фриске опубликовала фото с кудряшками как у покойный сестры Жанны, чем взбудоражила пользователей Интернета. С годами женщина становится всё более точной копией певицы.
Наталья младше Жанны на 12 лет и изначально она совсем не походила на звёздную сестру. Сейчас копирование образа певицы становится темой для постоянных скандалов: поклонники Жанны Фриске считают, что её сестра не обладает такими же данными.
«Вам очень идет этот образ с кудряшками. Пожалуйста, оставайтесь всегда такой», «Очень похожа на покойную сестру. Главное, чтобы судьба не была похожа», написали пользователи в комментариях к фото.
У Натальи Фриске есть собственный салон красоты. Она пыталась заменить сестру в «Блестящих» сразу после смерти Жанны, но продюсеры быстро отказались от этой идеи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что никто не думал устраивать пиар-кампанию за счёт памяти певицы Жанны Фриске, заявила её сестра Наталья после выступления, вызвавшего шквал критики со стороны фанатов артистки. Сестра Жанны Фриске вызвала негодование пользователей Сети после выступления на одной из свадебных подмосковных вечеринок в качестве певицы. Она сделала причёску, которую часто делала её покойная сестра, и исполнила её песню «Где-то летом».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Наталья Фриске , Жанна Фриске
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