Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Распутина оценила идею цифровизации. «Бог дал нам имена, а не цифру» 

Ura.Ru 16 минут назад
«Бог дал нам имена, а не цифру»
Фото: РИА Новости
Цифровизация — это обезличивание человека. Так считает певица Мария Распутина, поддерживающая позицию режиссера Никиты Михалкова.
«Бог дал всем нам имена, а не цифру. Вы представляете, меня будут называть не Марией Николаевной, а: «Эй, 135-я, на выход!» Фактически концлагеря Геббельса!» — цитирует Распутину «Царьград».
Распутина считает, что Михалков вскрыл нарыв, заговорив на федеральном канале о планах «глобальных сатанистов». Она вспомнила советский мультфильм про чертиков, где учитель произносил «Тринадцатый, к доске». Проводя параллель, Распутина отметила, что такое не допустимо в России. Также певица выступила против вакцинации населения от коронавируса. По ее мнению, сначала необходимо тестировать препарат 5-6 лет. «Мы не подопытные кролики», — заверила Распутина.
Ранее Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей. В новом выпуске программы «Бесогон ТВ» под названием «У кого в кармане государство» режиссер показал патент, который зарегистрировала основанная Гейтсом компания, занимающаяся созданием вакцины от коронавируса. Программу показали на канале «Россия 24». Но позже повтор передачи был снят с эфира. Сам автор обвинил во всем цензуру.
О том, что Билл Гейтс может быть причастен к созданию коронавируса, ранее также писало издание New York Times. Якобы миллиардер хочет заработать на производстве вакцины. В свою очередь основатель Microsoft призвал западные страны не искать виноватых в пандемии, а сосредоточиться на сотрудничестве ради общего блага.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
Ura.Ru: последние новости
Собчак высмеяла слова экс-сенатора о радужном мороженном и геях Собчак высмеяла слова экс-сенатора о радужном мороженном и геях Танцовщик Полунин удалил татуировку с Путиным. «Реально обнулились, получается?» Танцовщик Полунин удалил татуировку с Путиным. «Реально обнулились, получается?» Волочкова застряла в тренажере, демонстрируя шпагат. ВИДЕО Волочкова застряла в тренажере, демонстрируя шпагат. ВИДЕО
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Билл Гейтс , Никита Михалков , Microsoft , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские военные заблокировали колонну США в Сирии
Российские военные заблокировали колонну США в Сирии
С-400 взвинтили цену на F-35
С-400 взвинтили цену на F-35
Ольга Бузова и Dava расстались
Ольга Бузова и Dava расстались
Агутин рассказал об измене Варум
Агутин рассказал об измене Варум
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение