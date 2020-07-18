«Бог дал нам имена, а не цифру»

Цифровизация — это обезличивание человека. Так считает певица Мария Распутина, поддерживающая позицию режиссера Никиты Михалкова

«Бог дал всем нам имена, а не цифру. Вы представляете, меня будут называть не Марией Николаевной, а: «Эй, 135-я, на выход!» Фактически концлагеря Геббельса!» — цитирует Распутину «Царьград».

Распутина считает, что Михалков вскрыл нарыв, заговорив на федеральном канале о планах «глобальных сатанистов». Она вспомнила советский мультфильм про чертиков, где учитель произносил «Тринадцатый, к доске». Проводя параллель, Распутина отметила, что такое не допустимо в России. Также певица выступила против вакцинации населения от коронавируса. По ее мнению, сначала необходимо тестировать препарат 5-6 лет. «Мы не подопытные кролики», — заверила Распутина.

Ранее Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей. В новом выпуске программы «Бесогон ТВ» под названием «У кого в кармане государство» режиссер показал патент, который зарегистрировала основанная Гейтсом компания, занимающаяся созданием вакцины от коронавируса. Программу показали на канале «Россия 24». Но позже повтор передачи был снят с эфира. Сам автор обвинил во всем цензуру.