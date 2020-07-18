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Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму 

News.ru и ещё 1 36 минут назад
Белорусская команда КВН отказалась ехать в Крым
Фото: turing_children/vk.com
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» отказалась продолжать выступления в российской Высшей лиге 2020 года. Непреодолимым препятствием для юмористов из БГУ оказалось место проведения четвертьфинала — Крым.
Свой отказ команда обосновала тремя причинами, о которых рассказала в видео, выложенном во «ВКонтакте». Во-первых, был назван коронавирус.
Белорусы как вы, наверное, знаете, победили короновирус, но это только внутри своей страны. Во всём остальном мире всё ещё бушует пандемия, поэтому передвигаться между странами довольно тяжело, — поясняется на записи.
Второй причиной назван статус Крыма. Капитан команды рассказал, что его родина придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова, поэтому попасть туда «Детям Тьюринга» можно лишь через Украину. Это сложно, опять-таки из-за коронавируса. Путь через Россию белорусы посчитали неприемлемым, поскольку члены команды имеют родственников на Украине, а въехать туда после КВН они уже не смогли бы из-за попадания в чёрный список.
Похожей оказалась и третья причина — белорусский университет имеет партнёров среди учебных заведений Украины, и после поездки в Крым связи могли бы быть нарушены, посчитали в команде.
При этом «Дети Тьюринга» сообщили, что получили гарантии возвращения в Высшую лигу КВН в следующем сезоне.
Ранее NEWS.ru сообщал, что отдых в перегруженном туристами Крыму во время пандемии может быть крайне опасен. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, полуостров наряду с южными регионами РФ может стать местом, где вспыхнет новый очаг инфекции коронавируса. Он добавил, что российским властям следует снизить «давление» на курорты Крыма и Кубани.
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Шоу-бизнес , Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , Республика Крым
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