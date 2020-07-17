Ольга Бузова и Dava расстались 

Уже несколько дней Ольга Бузова и её возлюбленный Dava не комментируют фотографии друг друга, не выкладывают в сети совместные фото, а в stories звездной пары, то и дело появляются странные намеки влюбленных на проблемы в отношениях. В комментах ни одного лайка от Давида.

Переживаний у поклонников прибавилось после вечерних публикаций, сначала Давид написал в сети: «Всем улыбки несмотря на грустные глаза», а значит певец действительно переживает не простой период в жизни, потом Оля заявила в stories с печальной интонацией: «Этот день когда-нибудь закончится, столько новостей сегодня».

Фанаты пришли к выводу, что у пары после конфетно-букетного периода наступил семейный кризис.

Вот, что рассказал инсайдер приближенный к артистам: «Dava очень переживает, ведь несмотря на многомиллионную аудиторию, поклонников, хиты и деньги он продолжает оставаться в СМИ, лишь парнем Ольги Бузовой, любого мужчину это не может не раздражать, а у амбициозного Давида тем более».

Официального заявления пара пока не делала, но поклонники уже бомбят в комментариях, чтобы узнать, что случилось.