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Ольга Бузова и Dava расстались 

Popcake.tv 29 минут назад
Ольга Бузова и Dava расстались
Фото: Popcake.tv
Уже несколько дней Ольга Бузова и её возлюбленный Dava не комментируют фотографии друг друга, не выкладывают в сети совместные фото, а в stories звездной пары, то и дело появляются странные намеки влюбленных на проблемы в отношениях. В комментах ни одного лайка от Давида.
Переживаний у поклонников прибавилось после вечерних публикаций, сначала Давид написал в сети: «Всем улыбки несмотря на грустные глаза», а значит певец действительно переживает не простой период в жизни, потом Оля заявила в stories с печальной интонацией: «Этот день когда-нибудь закончится, столько новостей сегодня».
Фанаты пришли к выводу, что у пары после конфетно-букетного периода наступил семейный кризис.
Вот, что рассказал инсайдер приближенный к артистам: «Dava очень переживает, ведь несмотря на многомиллионную аудиторию, поклонников, хиты и деньги он продолжает оставаться в СМИ, лишь парнем Ольги Бузовой, любого мужчину это не может не раздражать, а у амбициозного Давида тем более».
Официального заявления пара пока не делала, но поклонники уже бомбят в комментариях, чтобы узнать, что случилось.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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