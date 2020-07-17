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Казарновская пережила смерть первой любви 

Артём Кульша 57 минут назад
Казарновская пережила смерть первой любви
Фото: РИА Новости
Оперная певица Любовь Казарновская пережила смерть своей первой любви от рака и болезненное расставание с женатым мужчиной. Об этом она сама рассказала в эфире телеканала «Россия».
18 июля, как сообщал «Рамблер», Казарновской исполнится 64 года. Сегодня она стала героиней нового эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него певица рассказала, что влюбилась в первый раз в 17 лет в чудного парня, с которым училась в школе.
Три года спустя он сделал ей предложение выйти за него замуж, она сначала согласилась, а потом передумала. 10 лет спустя он стал заведующим кафедры экономики зарубежных стран Московского государственного университета (МГУ) и умер от рака на 34-м году жизни.
Некоторое время спустя Казарновская стала встречаться с женатым коллегой. Она любила его, но сочла невозможным разрушать его семью и пошла на очень сложное и болезненное расставание. В 1989 году Любовь Казарновская познакомилась с импресарио Венской оперы Робертом Росциком.
«Было предчувствие любви», — призналась она сегодня.
По словам певицы, их мнения и вкусы полностью совпадали — они одинаково говорили и одинаково чувствовали. В том же 1989-м Казарновская и Росцик поженились. Они вместе до сих пор. В 1993-м у них родился сын Андрей.
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Шоу-бизнес , Любовь Казарновская , МГУ
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