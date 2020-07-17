Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мать Карпович прокомментировала слухи о Прилучном 

Артём Кульша 59 минут назад
Мать Карпович прокомментировала слухи о Прилучном
Фото: РИА Новости
Слухи о романе между актрисой Мирославой Карпович и актером Павлом Прилучным — ложь. Об этом мать Карпович Лариса заявила «СтарХиту».
В июне, как сообщал «Рамблер», Прилучный развелся актрисой Агатой Муцениеце. В июне средства массовой информации сообщили, что он может встречаться с Карпович, а в июле опубликовали фотографию, на которой они якобы запечатлены вместе на отдыхе в Крыму.
«Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери», — ответила сегодня Лариса Карпович на вопрос о том, представила дочь Прилучного родителям.
Она сообщила, что дочь не рассказывала ей, что встречается Прилучным, а то, что они отдыхали в одной компании, еще ничего не значит. Карпович-старшая назвала слухи о романе своей дочери с Прилучным сплошной ложью и высказала мнение, что таким образом ту облили грязью, а негатив идет с подачи тех, кто очень хочет сделать больно родителям актрисы.
На вопрос о том, как ее дочь чувствует себя после критики в свой адрес в социальных сетях, Карпович ответила, что превосходно.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
Комментарии
Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов представил новую пассию
Харламов представил новую пассию
Орлова раскрыла истинное отношении Фриске к Шепелеву
Орлова раскрыла истинное отношении Фриске к Шепелеву
Самая красивая ополченка ЛНР вышла замуж
Самая красивая ополченка ЛНР вышла замуж
Познер описал Россию одним словом
Познер описал Россию одним словом
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение