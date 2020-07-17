Мать Карпович прокомментировала слухи о Прилучном 

Слухи о романе между актрисой Мирославой Карпович и актером Павлом Прилучным — ложь. Об этом мать Карпович Лариса заявила «СтарХиту»

В июне, как сообщал «Рамблер», Прилучный развелся актрисой Агатой Муцениеце . В июне средства массовой информации сообщили, что он может встречаться с Карпович, а в июле опубликовали фотографию, на которой они якобы запечатлены вместе на отдыхе в Крыму.

«Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери», — ответила сегодня Лариса Карпович на вопрос о том, представила дочь Прилучного родителям.

Она сообщила, что дочь не рассказывала ей, что встречается Прилучным, а то, что они отдыхали в одной компании, еще ничего не значит. Карпович-старшая назвала слухи о романе своей дочери с Прилучным сплошной ложью и высказала мнение, что таким образом ту облили грязью, а негатив идет с подачи тех, кто очень хочет сделать больно родителям актрисы.

На вопрос о том, как ее дочь чувствует себя после критики в свой адрес в социальных сетях, Карпович ответила, что превосходно.