Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков рассказал о неге с Навкой 

Артём Кульша 1 час назад
Песков рассказал о неге с Навкой
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка сначала жалели, что не встретились в 20 лет, а потом перестали. Об этом сам Песков рассказал в эфире «Авторадио».
Песков и Навка, как сообщал «Рамблер», познакомились в 2010 году, в 2014-м завели дочь Надежду, а в 2015-м поженились. Сегодня Песков дал интервью «Авторадио». В ходе него он рассказал, что сначала он и его супруга жалели о том, что не встретились, когда обоим было по 20 лет, а потом перестали.
«Мы друг другу ответили фактически в один голос, что тогда это было невозможно, мы должны были пройти свой путь, чтобы прийти друг к другу», — сообщил официальный представитель Кремля.
Интервьюер, президент «Авторадио» Юрий Костин, назвал Пескова и Навку одной из самых блистательных пар России. Песков поблагодарил его за это, а саму эту заслугу отнес на счет жены. Также пресс-секретарь Путина признался, что он и Навка не могут обойтись без большого количества работы, но и нуждаются в определенном времени для неги.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Костин , Дмитрий Песков , Татьяна Навка , Владимир Путин , Авторадио
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов представил новую пассию
Харламов представил новую пассию
Орлова раскрыла истинное отношении Фриске к Шепелеву
Орлова раскрыла истинное отношении Фриске к Шепелеву
Познер описал Россию одним словом
Познер описал Россию одним словом
Все профукала. Пригожина взбесила экс-супргуга
Все профукала. Пригожина взбесила экс-супргуга
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение