Песков рассказал о неге с Навкой 

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка сначала жалели, что не встретились в 20 лет, а потом перестали. Об этом сам Песков рассказал в эфире «Авторадио».
Песков и Навка, как сообщал «Рамблер», познакомились в 2010 году, в 2014-м завели дочь Надежду, а в 2015-м поженились. Сегодня Песков дал интервью «Авторадио». В ходе него он рассказал, что сначала он и его супруга жалели о том, что не встретились, когда обоим было по 20 лет, а потом перестали.
«Мы друг другу ответили фактически в один голос, что тогда это было невозможно, мы должны были пройти свой путь, чтобы прийти друг к другу», — сообщил официальный представитель Кремля.
Интервьюер, президент «Авторадио» Юрий Костин, назвал Пескова и Навку одной из самых блистательных пар России. Песков поблагодарил его за это, а саму эту заслугу отнес на счет жены. Также пресс-секретарь Путина признался, что он и Навка не могут обойтись без большого количества работы, но и нуждаются в определенном времени для неги.