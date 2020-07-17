Песков рассказал о неге с Навкой 

Песков и Навка, как сообщал «Рамблер», познакомились в 2010 году, в 2014-м завели дочь Надежду, а в 2015-м поженились. Сегодня Песков дал интервью «Авторадио». В ходе него он рассказал, что сначала он и его супруга жалели о том, что не встретились, когда обоим было по 20 лет, а потом перестали.

«Мы друг другу ответили фактически в один голос, что тогда это было невозможно, мы должны были пройти свой путь, чтобы прийти друг к другу», — сообщил официальный представитель Кремля.