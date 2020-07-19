Одну из красивейших женщин мира госпитализировали

Болливудскую актрису Айшварию Рай и ее дочь срочно госпитализировали после того, как на этой неделе у них была выявлена коронавирусная инфекция, передает CNN.

По данным индийских властей, одну из самых известных индийских актрис и ее дочь отвезли в больницу в Мумбаи. Также на неделе инфекция была выявлена и у других членов семьи артистки: у ее мужа и тестя. Их отправили в ту же больницу в Мумбаи.

По последним данным, число зарегистрированных случаев COVID-19 в Индии превысило отметку в 1 млн человек, выздоровели свыше 650 тыс. человек, а умерли более 26 тыс. пациентов.