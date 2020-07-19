Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болливудскую звезду госпитализировали после выявления коронавируса 

Газета.Ru и ещё 6 20 минут назад
Одну из красивейших женщин мира госпитализировали
Фото: Reuters
Болливудскую актрису Айшварию Рай и ее дочь срочно госпитализировали после того, как на этой неделе у них была выявлена коронавирусная инфекция, передает CNN.
По данным индийских властей, одну из самых известных индийских актрис и ее дочь отвезли в больницу в Мумбаи. Также на неделе инфекция была выявлена и у других членов семьи артистки: у ее мужа и тестя. Их отправили в ту же больницу в Мумбаи.
По последним данным, число зарегистрированных случаев COVID-19 в Индии превысило отметку в 1 млн человек, выздоровели свыше 650 тыс. человек, а умерли более 26 тыс. пациентов.
Газета.Ru: последние новости
Агутин признался в измене Варум Агутин признался в измене Варум 27-летний рэпер Murda Killa умер в Москве 27-летний рэпер Murda Killa умер в Москве Нюша рассказала, как увела мужа из семьи Нюша рассказала, как увела мужа из семьи
Шоу-бизнес , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин рассказал об измене Варум
Агутин рассказал об измене Варум
С-400 взвинтили цену на F-35
С-400 взвинтили цену на F-35
Ольга Бузова и Dava расстались
Ольга Бузова и Dava расстались
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
Видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
00:28
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
00:33
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
Спасение россиян во время урагана попало на видео
00:41
Спасение россиян во время урагана попало на видео
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
02:05
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
00:20
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
Происшествия
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
03:19
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
Общество
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
02:31
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
Происшествия
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение