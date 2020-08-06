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Экспертиза ДНК подтвердила нахождение Ефремова за рулём во время ДТП 

RT на русском и ещё 4 22 минуты назад
Экспертиза ДНК показала, что актёр Михаил Ефремов был за рулём своего автомобиля во время ДТП на Садовом кольце.

«На сработавших подушках безопасности на месте водителя обнаружен пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову», — цитирует Интерфакс прокурора.

Отмечается, что в его автомобиле были обнаружены гашиш и гашишное масло. При этом на изъятых из машины сумке, пакете и футболке, согласно экспертизе, не было следов наркотиков.
Ранее Ефремов заявил, что не может признать вину в ДТП, так как ничего не помнит.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Интерфакс
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