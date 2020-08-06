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Максим Галкин стал байкером 

WomanHit.ru и ещё 10 55 минут назад
Галкин стал байкером
Фото: WomanHit.ru
Звезда российского ТВ Максим Галкин с недавних пор полюбил экстрим — артист приобрел спортивный мотоцикл, на котором теперь ездит по деревне Грязь. «Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметил он в подписи к свежему посту на личной странице «Инстаграма».
На новых снимка× 44-летний ведущий позирует в защитной куртке рядом с любимым «железным конем» на фоне своего замка. В комментариях многочисленные поклонники поздравили звезду с приобретением и призвали быть внимательным и осторожным на дорогах.

«На фоне гаргулей ты особенно хорошо на нем смотришься», — отметила Ксения Собчак. «Крутяк! Ночной волк, брат», — написала блогер Наталья Давыдова. «Красавец!» — похвалила певица Хибла Герзмава. «Максим, я гоняю на электробайке. Это просто каааайф», — поделился Михаил Галустян. «А тебе идет!» — подметил дизайнер Игорь Гуляев. «Ващеееее!» — порадовалась за комика журналистка Ирина Шихман.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Хибла Герзмава , Михаил Галустян , Наталья Давыдова , Игорь Гуляев , Ксения Собчак , Максим Галкин
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