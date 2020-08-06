Галкин стал байкером

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 5 Авг 2020 в 4:37 PDT Звезда российского ТВ Максим Галкин с недавних пор полюбил экстрим — артист приобрел спортивный мотоцикл, на котором теперь ездит по деревне Грязь. «Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметил он в подписи к свежему посту на личной странице «Инстаграма».

На новых снимка× 44-летний ведущий позирует в защитной куртке рядом с любимым «железным конем» на фоне своего замка. В комментариях многочисленные поклонники поздравили звезду с приобретением и призвали быть внимательным и осторожным на дорогах.