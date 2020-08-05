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«Ей тяжело говорить»: подробности состояния Заворотнюк 

Алиса Селезнёва и ещё 9 39 минут назад
«Ей тяжело говорить»: подробности состояния Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Самочувствие борющейся с раком звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк ухудшилось, появилась сильная слабость и утомляемость. Об этом со ссылкой на знакомых артистки пишет газета «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании у Анастасии Заворотнюк и о том, что она проходит лечение в одной из столичных клиник. При этом детали не раскрывались. Весной 2020 года стало известно, что актрисе стало лучше, она выписана из больницы. По словам соседей звезды, Заворотнюк похудела, у нее отросли волосы, и она снова начала улыбаться.
Однако знакомые артистки рассказали, что сейчас ее состояние ухудшилось, появились слабость и утомляемость.

«Борьба за жизнь продолжается. У нее не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Интеллект не пострадал», — заявила бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

При этом один из медиков рассказал газете, что видел актрису в ЦКБ в кресле-каталке.

«Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. Недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение. Но закрепить достигнутый успех в лечении пока не удалось», — отметил он.

В свою очередь музыкальный продюсер Олеся Сазыкина объяснила появление Заворотнюк в кресле-каталке сильной усталостью, однако заверила, что «ничего критического сейчас нет».
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Шоу-бизнес , Громкие уголовные дела , Анастасия Заворотнюк , Олеся Сазыкина , Комсомольская правда
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