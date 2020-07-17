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Собчак ответила «Ветеранам России» на обвинение в «разжижении мозгов» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Собчак ответила разъяренным ветеранам
Фото: Национальная Служба Новостей
Журналист Ксения Собчак рассказала НСН, на кого ориентирована ее деятельность.
Журналист Ксения Собчак ответила партии «Ветераны России» на обвинение в «разжижении мозгов» российской молодёжи и насаждении правового нигилизма. Ранее «ветераны» обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Ксении Собчак.
Политические активисты уверены, что она агитирует к изменению государственных границ и якобы призывает вернуть Крым Украине.
Разгневанные «Ветераны России» также обратились к гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту с просьбой уволить Собчак из передачи «Док-ток». По их мнению, журналистка «разжижает мозги» российской молодёжи и насаждает правовой нигилизм.
«Меня очень волнуют ветераны. В моем творчестве я ориентируюсь на самые широкие группы населения. Но если сузить — то на молодежь и ветеранов», — ответила Собчак в эфире НСН «Ветеранам России».
Между тем телекритик Александр Мельман заявил в эфире НСН, что считает журналистскую деятельность Ксении Собчак яркой и интересной.
«Я не знаю, кто такие "Ветераны России", в первый раз о них слышу. Такого рода организаций у нас может быть много, и Собчак для того и существует, чтобы всякие непонятные люди на нее как-то реагировали. Она «красная тряпка» для этих «быков». Собчак — ярчайший и интереснейший журналист в нашем медиа-поле. Она дает повод, чтобы на нее обращали внимание и делает это ярко, не банально, подчас очень талантливо. Да, провокационно, но в самом правильном смысле. Это сильный политический журналист. Она показала это, когда работала на «Дожде». Сейчас она работает в разных жанрах и во многих довольно успешно. Я приветствую то, что она делает на youtube», — сказал Мельман.
Ранее в интервью НСН Ксения Собчак заявила, что готова лишиться всех своих контрактов ради того, чтобы иметь возможность высказывать свою точку зрения. Так она прокомментировала ранее разгоревшийся скандал из-за ее критики в соцсетях протестного движения Black Lives Matter (BLM), выступающего за ценность жизни темнокожих людей.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Юрий Чайка , Александр Бастрыкин , Ксения Собчак , Константин Эрнст , СКР , Республика Крым
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