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Собчак ответила разъяренным ветеранам 

Павел Тиунов 17 минут назад
Собчак ответила разъяренным ветеранам
Фото: Национальная Служба Новостей
Ксения Собчак в ответ на обвинение в «разжижжении мозгов» молодежи заявила, что в своем творчестве как раз ориентируется на молодых и пожилых людей, сообщает НСН.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители организации «Ветераны России» потребовали привлечь Собчак к уголовной ответственности, поскольку она якобы призывает отдать Крым Украине. В своем обращении в Генпрокуратуру и Следственный комитет ветераны также заявили, что журналистка «разжижжает мозги» молодежи и воспитывает в ней правовой нигилизм.
«Меня очень волнуют ветераны», — ответила Собчак представителям организации.
Она подчеркнула, что в журналистском творчестве старается ориентироваться на все категории зрителя, но пристальное внимание уделяет ветеранам и молодежи.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Генпрокуратура РФ , СКР
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