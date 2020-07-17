Собчак ответила разъяренным ветеранам 

Ксения Собчак в ответ на обвинение в «разжижжении мозгов» молодежи заявила, что в своем творчестве как раз ориентируется на молодых и пожилых людей, сообщает НСН.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители организации «Ветераны России» потребовали привлечь Собчак к уголовной ответственности, поскольку она якобы призывает отдать Крым Украине. В своем обращении в Генпрокуратуру Следственный комитет ветераны также заявили, что журналистка «разжижжает мозги» молодежи и воспитывает в ней правовой нигилизм.

«Меня очень волнуют ветераны», — ответила Собчак представителям организации.

Она подчеркнула, что в журналистском творчестве старается ориентироваться на все категории зрителя, но пристальное внимание уделяет ветеранам и молодежи.