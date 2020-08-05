Поперечный: «Я хочу, чтобы Башаров сдох!» 

«Господи, как я хочу, чтобы Башаров сдох!» — заявил Поперечный на днях.

Он признался, что его удивляет тот факт, что актер по-прежнему жив, дает интервью и признается в ходе них, что бил жен. Также комик высказал мнение, что было бы классно и иронично, если бы Башаров погиб в результате избиения женщинами.