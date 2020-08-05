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Поперечный: «Я хочу, чтобы Башаров сдох!» 

Артём Кульша и ещё 3 44 минуты назад
Поперечный: «Я хочу, чтобы Башаров сдох!»
Фото: соцсети
Комик Данила Поперечный хочет, чтобы актер Марат Башаров умер. Об этом, как сообщает «СтарХит», Поперечный заявил сам.
Ранее, как сообщал «Рамблер», обе официальные жены Башарова, актриса Екатерина Архарова и его поклонница Елизавета Шевыркова, обвинили актера в домашнем насилии.

«Господи, как я хочу, чтобы Башаров сдох!» — заявил Поперечный на днях.

Он признался, что его удивляет тот факт, что актер по-прежнему жив, дает интервью и признается в ходе них, что бил жен. Также комик высказал мнение, что было бы классно и иронично, если бы Башаров погиб в результате избиения женщинами.
Некоторое время назад депутат Государственной думы Оксана Пушкина запросила в Министерстве внутренних дел (МВД) России информацию о том, как полиция реагировала на сообщения жен Башарова на домашнее насилие с его стороны. В МВД ответили, что по ним были проведены две проверки, по результатам которых были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Пушкина назвала ответ МВД отпиской и призвала к принятию закона о профилактике семейно-бытового насилия.
Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Архарова , Елизавета Шевыркова , Оксана Пушкина , Данила Поперечный , Марат Башаров , Госдума , МВД
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