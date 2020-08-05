Поперечный: «Я хочу, чтобы Башаров сдох!» 

Комик Данила Поперечный хочет, чтобы актер Марат Башаров умер. Об этом, как сообщает «СтарХит», Поперечный заявил сам.
Ранее, как сообщал «Рамблер», обе официальные жены Башарова, актриса Екатерина Архарова и его поклонница Елизавета Шевыркова, обвинили актера в домашнем насилии.
«Господи, как я хочу, чтобы Башаров сдох!» — заявил Поперечный на днях.
Он признался, что его удивляет тот факт, что актер по-прежнему жив, дает интервью и признается в ходе них, что бил жен. Также комик высказал мнение, что было бы классно и иронично, если бы Башаров погиб в результате избиения женщинами.
Некоторое время назад депутат Государственной думы Оксана Пушкина запросила в Министерстве внутренних дел (МВД) России информацию о том, как полиция реагировала на сообщения жен Башарова на домашнее насилие с его стороны. В МВД ответили, что по ним были проведены две проверки, по результатам которых были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Пушкина назвала ответ МВД отпиской и призвала к принятию закона о профилактике семейно-бытового насилия.