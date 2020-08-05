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«Мой дорогой Кирилл, я очень скучаю»: Андрейченко опубликовала редкий кадр с покойным Децлом 

Teleprogramma.pro и ещё 3 2 часа назад
«Мой дорогой Кирилл, я очень скучаю»
Фото: globallookpress.com
При жизни «мэри Поппинс» дружила с рэпером.
Актриса Наталья Андрейченко в Instagram разместила редкий кадр с покойным рэпером Децлом, который ушел из жизни полтора года назад. На снимке они сидят в одном из ресторанов и улыбаются неизвестному фотографу. При жизни, как известно, Децл и Андрейченко дружили и нередко встречались.

«Случайно попалось это фото на глаза. Спасибо подписчикам, что прислали. Мой дорогой Кирилл, я очень скучаю».

«Светлая память Децлу. Как жаль, что такие люди так рано уходят», «Вечная память прекрасному мужчине», «Помним и любим Кирилла. Его песни всегда в наших сердцах», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что рэпер Децл, который был необычайно популярен на стыке веков, скончался в возрасте 35 лет после одной из вечеринок в Ижевске. Рэперу неожиданно стало плохо. Приехавшие медики уже ничем не смогли ему помочь. На похороны к сыну пришел его отец продюсер Александр Толмацкий. У него с рэпером были в последние годы крайне напряженные отношения.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ситуация в мире , Наталья Андрейченко
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