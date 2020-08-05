«Мой дорогой Кирилл, я очень скучаю»

При жизни «мэри Поппинс» дружила с рэпером.

«Случайно попалось это фото на глаза. Спасибо подписчикам, что прислали. Мой дорогой Кирилл, я очень скучаю».

«Светлая память Децлу. Как жаль, что такие люди так рано уходят», «Вечная память прекрасному мужчине», «Помним и любим Кирилла. Его песни всегда в наших сердцах», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что рэпер Децл, который был необычайно популярен на стыке веков, скончался в возрасте 35 лет после одной из вечеринок в Ижевске. Рэперу неожиданно стало плохо. Приехавшие медики уже ничем не смогли ему помочь. На похороны к сыну пришел его отец продюсер Александр Толмацкий. У него с рэпером были в последние годы крайне напряженные отношения.