Татьяна Лазарева поделилась редкими кадрами сына-именинника 

Известная телеведущая, актриса, певица Татьяна Лазарева решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 17 июля, день рождения у ее сына. Степану исполнилось 25 лет. Знаменитость посвятила имениннику теплое поздравление в личном блоге и опубликовала редкие кадры с ним. Кстати, в звездной семье двойной праздник. Татьяна Лазарева и Михаил Шац отмечают годовщину свадьбы. Они состоят в браке уже 22 года.

25 лет назад из меня вынули и положили мне на грудь маленький, еле живой, полузадушенный комок, и я тогда вдруг поняла, что это часть меня. Столько всего было с тобой и со мной за эти 25 лет, и нет такого дня, чтобы я о тебе не думала. Ты останешься моей частью до моего последнего вдоха. И как же ты красиво меняешься и растёшь, мой любимый малыш. С днём рождения, дорогой @5tepan! Будь счастлив!🙌

— трогательно написала звездная мама.

«Я вообще не очень большой сторонник каждый год выкладывать посты на день рождения своих детей, мол, вот, полюбуйтесь, что выросло. Да и они не сильно «за» обычно. Но 25 — это какая-то веха для меня. Я серьезно считаю, что именно с этого возраста по-настоящему начинается взросление. До этого ты как будто бы присматриваешься к этому миру, разбираешься, вглядываешься: ну что тут у вас происходит, как все устроено? И разобравшись (как в этом возрасте кажется)) начинаешь уже более осмысленно двигаться вперёд», — считает Татьяна Лазарева.

«Ну как, осмысленно… я вот, например, в 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая) Поправила я ее спустя десять лет😂 Кстати, ровно в день рождения Степана мы с Михаилом расписались, так что сегодня ещё и 22 года нашему браку🙈» — поделилась телеведущая.

(прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

Напомним, Татьяна Лазарева с 1998 года замужем за телеведущим Михаилом Шацем. В браке у них появились на свет дочери Софья и Антонина. Старшей девочке сейчас 21 год, а младшей 14 лет.