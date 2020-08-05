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Заворотнюк согласилась на экспериментальную вакцину от рака 

Слово и Дело и ещё 8 59 минут назад
Онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк попробует экспериментальную вакцину от рака основе иммунных клеток.
Данную вакцину изготавливают индивидуального для каждого больного. Ее преимущество в том, что она идентифицирует раковые клетки и обучает иммунную систему их атаковать, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петра Чумакова.

"Курс лечения может растянуться и два года продолжаться", — уточнил ученый.

Известно, что родные Заворотнюк отказались от другого метода лечения, который пока не прошел клинические испытания. По словам ученого, на данный момент добровольцы получают этот препарат бесплатно в рамках доклинических испытаний. Врачи уже отметили положительный опыт лечения больных раком четвертой стадии. Данный метод помогает также пациентам с глиобластомой, и после его применения увеличивается продолжительность жизни людей с таким заболеванием.
О болезни знаменитости стало известно в 2019 году. Семья артистки решила не афишировать трагедию и предпочитает не комментировать состояние здоровья Заворотнюк. Журналистам удалось выяснить, что в начале 2020 года ее выписали из больницы, и в настоящий момент она проходит лечение дома.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , РАН , Комсомольская правда
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