Онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк попробует экспериментальную вакцину от рака основе иммунных клеток.

Данную вакцину изготавливают индивидуального для каждого больного. Ее преимущество в том, что она идентифицирует раковые клетки и обучает иммунную систему их атаковать, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на члена-корреспондента РАН , заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петра Чумакова.

"Курс лечения может растянуться и два года продолжаться", — уточнил ученый.

Известно, что родные Заворотнюк отказались от другого метода лечения, который пока не прошел клинические испытания. По словам ученого, на данный момент добровольцы получают этот препарат бесплатно в рамках доклинических испытаний. Врачи уже отметили положительный опыт лечения больных раком четвертой стадии. Данный метод помогает также пациентам с глиобластомой, и после его применения увеличивается продолжительность жизни людей с таким заболеванием.

О болезни знаменитости стало известно в 2019 году. Семья артистки решила не афишировать трагедию и предпочитает не комментировать состояние здоровья Заворотнюк. Журналистам удалось выяснить, что в начале 2020 года ее выписали из больницы, и в настоящий момент она проходит лечение дома.