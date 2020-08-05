Мэттью Макконахи тайно продал свой особняк 

Американский актер Мэттью Макконахи, известный по фильму «Джентльмены» и сериалу «Настоящий детектив», продал свой особняк в американском Малибу за крупную сумму — почти 15 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей). Об этом пишет Dirt.

По данным издания, сделку тайно заключили в июле 2020 года. Покупателем стал Фил Лорд — оскароносный режиссер и аниматор («Мачо и ботан», «Лего фильм»). Саму недвижимость Макконахи приобрел в 2007 году, а затем переделал ее под себя.

На участке в 43 сотки находится дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами. Общая площадь здания равняется 353 квадратным метрам. Территория покрыта густым лесом и окружена высоким забором. Длинная петляющая подъездная дорожка скрывает особняк от посторонних глаз.

Также в стоимость включен доступ к частному пляжу Литтл-Дьюм с закрытым доступом, известному как место отдыха знаменитостей. Он находится под скалами района Поинт-Дьюм.

У самого актера вместе с его женой, бразильской моделью Камилой Алвес Макконахи, есть еще один особняк. Он расположен в родном для артиста штате Техас, город Остин. Площадь дома равняется 929 «квадратам».