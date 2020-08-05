«Безнадежная ситуация»: Волочкова продает купель

Балерина Анастасия Волочкова решила продать свою знаменитую купель, на которой она не раз садилась на шпагат, чтобы оплатить штрафы за нарушения режима самоизоляции.

Артистка рассказала подписчикам, что некий «добрый человек» подарил ей новую купель с её инициалами, изготовленную мастерами специально для артистки. Волочкова назвала подарок королевским. Со старой купелью она решила расстаться.

Однако неясно, каким образом будет проходить аукцион, так как артистка отключила комментарии к посту.

Во время действия режима самоизоляции Волочкова посетила Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, за что ей были назначены административные штрафы.

Как писал NEWS.ru ранее, Анастасия Волочкова сообщила, что её адвокаты подали апелляцию по делу о нарушении карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря. Светская львица подчеркнула, что не отказывается платить, просто требует справедливости.