Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова продаёт купель, чтобы оплатить штрафы из Дивеево 

News.ru и ещё 3 49 минут назад
«Безнадежная ситуация»: Волочкова продает купель
Фото: instagram.com/volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова решила продать свою знаменитую купель, на которой она не раз садилась на шпагат, чтобы оплатить штрафы за нарушения режима самоизоляции.
Артистка рассказала подписчикам, что некий «добрый человек» подарил ей новую купель с её инициалами, изготовленную мастерами специально для артистки. Волочкова назвала подарок королевским. Со старой купелью она решила расстаться.

Я хочу выставить мою предыдущую купель на аукцион… Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов! — написала балерина в своём Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие друзья, у меня сегодня сюрприз! Очень приятный! Вы знаете мою любовь к ледяной купели! Так вот сегодня один добрый человек решил мне ее подарить.. Именную. АВ. 👍 купель! А изготовили ее специально для меня добрые люди Игорь @kupelmeister Это, правда, королевская купель!🙏 Но! Ещё возникла идея.. Я хочу выставить мою предыдущую купель на аукцион.. Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию!😂 А вырученные Средства пойдут на оплату штрафов!😂 #анастасияволочкова

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Однако неясно, каким образом будет проходить аукцион, так как артистка отключила комментарии к посту.
Во время действия режима самоизоляции Волочкова посетила Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, за что ей были назначены административные штрафы.
Как писал NEWS.ru ранее, Анастасия Волочкова сообщила, что её адвокаты подали апелляцию по делу о нарушении карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря. Светская львица подчеркнула, что не отказывается платить, просто требует справедливости.
Видео дня. Что известно о новом избраннике Светланы Бондарчук
News.ru: последние новости
Пугачёва проигнорировала слухи о разводе с Галкиным Пугачёва проигнорировала слухи о разводе с Галкиным Прилучный изменял Муцениеце с двумя актрисами Прилучный изменял Муцениеце с двумя актрисами Телеведущий Александр Гордон тайно развёлся с четвёртой женой Телеведущий Александр Гордон тайно развёлся с четвёртой женой
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Найден экипаж затонувшей машины ВМС США
Найден экипаж затонувшей машины ВМС США
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
«Стукач»: Ахеджакова обрушилась на Гармаша
«Стукач»: Ахеджакова обрушилась на Гармаша
Видео
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
00:14
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
Происшествия
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
00:57
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
00:26
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
00:24
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
02:45
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
Шоу-бизнес
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
00:31
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
Происшествия
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
00:50
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение