Распутина заявила о «безголосых обезьянах» на эстраде

В российском шоу-бизнесе все на низком уровне со "скачущими безголосыми и бездумными обезьянами", заявила певица Маша Распутина в интервью Sobesednik.ru.
"Там скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, ужасно. Все на низком уровне. Даже не надо это рассматривать. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь", — отметила Распутина.
Певица также процитировала актрису Марию Шукшину, которая, по ее словам, заявила о возможности их поколения "отличить добро от зла".
"Мы последнее поколение, которое борется за культуру и за правду, которая должна быть в душе каждого. <…> А подрастающее поколение как слепые котята. Зло они считают прекрасным. Все перевернулось на 180 градусов", — напомнила высказывание своей коллеги Распутина.