Распутина заявила о «безголосых обезьянах» на эстраде

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В российском шоу-бизнесе все на низком уровне со "скачущими безголосыми и бездумными обезьянами", заявила певица Маша Распутина в интервью Sobesednik.ru.

"Там скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, ужасно. Все на низком уровне. Даже не надо это рассматривать. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь", — отметила Распутина.

Певица также процитировала актрису Марию Шукшину , которая, по ее словам, заявила о возможности их поколения "отличить добро от зла".