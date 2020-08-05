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Фото невесты Роналду в платье с откровенным вырезом взволновало фанатов 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Фото невесты Роналду взволновало фанатов
Фото: Instagram
Невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в Instagram фотографию в платье с откровенным вырезом, чем взволновала пользователей сети.
Родригес сфотографировалась в изумрудном атласном платье на тонких бретельках. «Особых случаев в жизни столько же, сколько раз мы собираемся их отмечать», — подписала пост она. Пользователи оценили наряд модели и посчитали, что она выглядит соблазнительно. «Великолепно», «Идеально сложенная девушка», — писали фанаты.
12 июня Родригес призналась в стыде из-за тренировок с Роналду. Она заявила, что жених стал ее мотиватором и источником вдохновения.
Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Джорджина Родригес , Алан Мартин , Криштиану Роналду
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