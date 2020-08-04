Моисеев присаживался на колени к солидным мужчинам 

Певец Борис Моисеев присаживался на колени солидным мужчинам-зрителям во время своих выступлений. Об этом сообщает «Лента.ру»

Вчера, как сообщал «Рамблер», «Лента.ру» опубликовала очередной эпизод документального сериала об истории русской поп-музыки. Он посвящен главным событиям, явлениям и артистам 1993 года.

«Именно в 1993 году русский шоу-бизнес по-настоящему стал индустрией», — сказано в описании видео.

В самом ролике содержится призыв оценить смелость Моисеева, который совершил публичный каминг-аут в стране, которая славится и гордится своей гомофобией. Также в нем сказано, что Моисеев раскрутился на производстве шок-контента, который в первой половине 1990-х годов был для граждан России в новинку.

Так, во время выступлений певец носил боа, чулки-сеточки, женские платья с глубоким декольте и, «говорят», присаживался на колени солидным мужчинам, которые присутствовали в зрительном зале.