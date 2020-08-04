Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Моисеев присаживался на колени к солидным мужчинам 

Артём Кульша и ещё 1 1 час назад
Моисеев присаживался на колени к солидным мужчинам
Фото: РИА Новости
Певец Борис Моисеев присаживался на колени солидным мужчинам-зрителям во время своих выступлений. Об этом сообщает «Лента.ру».
Вчера, как сообщал «Рамблер», «Лента.ру» опубликовала очередной эпизод документального сериала об истории русской поп-музыки. Он посвящен главным событиям, явлениям и артистам 1993 года.

«Именно в 1993 году русский шоу-бизнес по-настоящему стал индустрией», — сказано в описании видео.

В самом ролике содержится призыв оценить смелость Моисеева, который совершил публичный каминг-аут в стране, которая славится и гордится своей гомофобией. Также в нем сказано, что Моисеев раскрутился на производстве шок-контента, который в первой половине 1990-х годов был для граждан России в новинку.
Так, во время выступлений певец носил боа, чулки-сеточки, женские платья с глубоким декольте и, «говорят», присаживался на колени солидным мужчинам, которые присутствовали в зрительном зале.

«Зрители часто не знали, как перестать краснеть на его концертах, но оторваться не могли», — отмечает «Лента.ру».

Видео дня. Что известно о новом избраннике Светланы Бондарчук
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
На митингах соперницы Лукашенко начались задержания
На митингах соперницы Лукашенко начались задержания
Апокалипсис в Бейруте: в порту прогремел страшный взрыв
Апокалипсис в Бейруте: в порту прогремел страшный взрыв
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Видео
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
00:57
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
00:26
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
00:24
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
02:45
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
Шоу-бизнес
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
00:31
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
Происшествия
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
00:50
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
Армия Войска
«Ефремов должен обязательно понести наказание»
00:11
«Ефремов должен обязательно понести наказание»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение