«Они любят меня»: Тимма о с детях Седоковой

«Я люблю детей, а они любят меня. Очень быстро нахожу с ними общий язык. И в целом мне кажется, что разделять детей на своих и чужих — это неправильно. Я знаю, как это важно для Анны, и люблю все в ней. Ну и нам просто весело вместе», — подчеркнул он.