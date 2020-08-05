«Они любят меня»: Тимма о с детях Седоковой

По словам баскетболиста Яниса Тиммы, ему удалось с легкостью найти общий язык с детьми своей невесты, певицы Анны Седоковой. Об этом спортсмен заявил в интервью Sport24.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Янис Тимма сделал матери троих детей Анне Седоковой предложение. Певица согласилась. Она подчеркнула, что спортсмен изменил ее жизнь, показав, что значит настоящая любовь.
По словам баскетболиста, у него отличные отношения с детьми Анны Седоковой.
«Я люблю детей, а они любят меня. Очень быстро нахожу с ними общий язык. И в целом мне кажется, что разделять детей на своих и чужих — это неправильно. Я знаю, как это важно для Анны, и люблю все в ней. Ну и нам просто весело вместе», — подчеркнул он.
Спортсмен также заявил, что Анна Седокова «понимает его».
«Она всегда думает обо мне и о том, чтобы мне было лучше. Иногда даже слишком, но с этим я могу смириться! Она честная и искренняя», — пояснил Янис Тимма.
По словам уроженца Латвии, к России у него самые теплые чувства и его дом там, где семья и команда.