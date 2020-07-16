Антонов высказался о надбавках за «советский стаж»

Автор и исполнитель собственных песен Юрий Антонов отреагировал на слухи о том, что россиянам, имеющим трудовой стаж работы в СССР, положена надбавка к пенсии. Певец подчеркнул, что согласен с инициативой, поскольку пожилым людям надо помогать, сообщает Nation News.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появились сообщения, что за стаж работы при Советском Союзе пенсионерам положены надбавки к пенсии: по 1% от пенсионного капитала за каждый год, отработанный в СССР.

Юрий Антонов, комментируя новость, заявил, что категория людей, имеющих право на выплату, находится в преклонном возрасте, а им, по его словам, необходима материальная помощь. Он подчеркнул, что в настоящее время в России маленькие пенсии.

«Поддержать народ нужно», — заявил артист.

Примечательно, что уже после того, как Антонов поддержал инициативу выплат за «советский стаж», представители Пенсионного фонда России (ПФР) опровергли ранее опубликованную информацию. По их словам, последний раз перерасчет пенсий российских пенсионеров произошел в 2010 году. Процесс учитывал также время работы во время СССР, поэтому поводов для надбавок в настоящее время нет, заявили в ПФР.