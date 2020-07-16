Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антонов согласился с надбавками к пенсии за работу в СССР 

Павел Тиунов 46 минут назад
Антонов высказался о надбавках за «советский стаж»
Фото: РИА Новости
Автор и исполнитель собственных песен Юрий Антонов отреагировал на слухи о том, что россиянам, имеющим трудовой стаж работы в СССР, положена надбавка к пенсии. Певец подчеркнул, что согласен с инициативой, поскольку пожилым людям надо помогать, сообщает Nation News.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появились сообщения, что за стаж работы при Советском Союзе пенсионерам положены надбавки к пенсии: по 1% от пенсионного капитала за каждый год, отработанный в СССР.
В ПФР прояснили вопрос о надбавках за "советский стаж"
Юрий Антонов, комментируя новость, заявил, что категория людей, имеющих право на выплату, находится в преклонном возрасте, а им, по его словам, необходима материальная помощь. Он подчеркнул, что в настоящее время в России маленькие пенсии.
«Поддержать народ нужно», — заявил артист.
Примечательно, что уже после того, как Антонов поддержал инициативу выплат за «советский стаж», представители Пенсионного фонда России (ПФР) опровергли ранее опубликованную информацию. По их словам, последний раз перерасчет пенсий российских пенсионеров произошел в 2010 году. Процесс учитывал также время работы во время СССР, поэтому поводов для надбавок в настоящее время нет, заявили в ПФР.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
Комментарии 9
Шоу-бизнес , Юрий Антонов , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Похоже на начало арабской весны»
«Похоже на начало арабской весны»
Познер описал Россию одним словом
Познер описал Россию одним словом
США обратились к России за поддержкой
США обратились к России за поддержкой
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение