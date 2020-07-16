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Орлова рассказала о последних днях Фриске 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Орлова рассказала о последних днях Фриске
Фото: РИА Новости
Певица и телеведущая Ольга Орлова в эфире программы «Судьба человека» рассказала, что ее близкая подруга Жанна Фриске в конце жизни перестала разговаривать с близкими.
Как сообщал «Рамблер», певица Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга.
Орлова отметила, что муж Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев не разрешал прилететь к ней в США. Однако сделанная там вакцина продлила певице жизнь.
«Силы вернулись, она стала лучше себя чувствовать, похудела, была практически всегда в ясном сознании. Когда мы вернулись в Москву, мы даже выходили с ней в рестораны», — рассказала Орлова.
Однако, по ее словам, через 1.5 года Жанне Фриске стало хуже, она начала «заговариваться».
«Тут я поняла, что что-то не то. Мы начали опять искать вакцины, но то, что было найдено, не работало. (…) Потом перестало что-либо помогать. Она перестала говорить, разговаривать со всеми», — заявила Орлова.
Телеведущая рассказала, что в день смерти Фриске не приходила в сознание.
«В какой-то момент я поняла, что у нее не реагируют зрачки на свет», — рассказала Ольга Орлова, отметив, что была в «дичайшем стрессе» и даже толком не помнит, как сказала родителям Фриске, что ее больше нет.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Ольга Орлова
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