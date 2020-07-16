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СМИ вспомнили о «проклятье» сериала «Моя прекрасная няня» 

Павел Тиунов 12 минут назад
СМИ вспомнили о «проклятье» сериала «Моя прекрасная няня»
Фото: скриншот
На фоне слухов о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк журналисты издания «31tv.ru» вспомнили, что уже семь актеров сериала «Моя прекрасная няня» скончались.
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Первой из участников съёмок ситкома ушла из жизни исполнительница одной из главных ролей Любовь Полищук. Актриса скончалась в 2006 году, когда сериал был на пике популярности. Полищук получила травму позвоночника в автомобильной аварии, после чего у нее развились гипертонический криз и саркома. Артистка умерла во сне.
Три года спустя у актера Дмитрия Персина, который сыграл в сериале ухажера няни Вики Леву Спинолома, медики обнаружили опухоль мозга. В 2009 году артист скончался.
Появившегося в одном из эпизодов ситкома актера Сергея Заботина в 2013 году сразил сердечный приступ. В том же году из жизни ушли исполнительница роли тети Раи Ольга Прохватыло (оторвался тромб) и Ангелина Варганова (пневмония).
В 2018 году в ожидании операции на сердце скончался актер Александр Карпов. В 2019-ом умерла актриса Александра Назарова, которая запомнилась зрителям по роли бабушки главной героини. Артистка ушла из жизни из-за полиорганной недостаточности.
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Персин , Александра Назарова , Александр Карпов , Ольга Прохватыло , Сергей Заботин , Анастасия Заворотнюк , Любовь Полищук , Ангелина Варганова
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