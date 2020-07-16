СМИ вспомнили о «проклятье» сериала «Моя прекрасная няня» 

На фоне слухов о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк журналисты издания «31tv.ru» вспомнили, что уже семь актеров сериала «Моя прекрасная няня» скончались.
Первой из участников съёмок ситкома ушла из жизни исполнительница одной из главных ролей Любовь Полищук. Актриса скончалась в 2006 году, когда сериал был на пике популярности. Полищук получила травму позвоночника в автомобильной аварии, после чего у нее развились гипертонический криз и саркома. Артистка умерла во сне.
Три года спустя у актера Дмитрия Персина, который сыграл в сериале ухажера няни Вики Леву Спинолома, медики обнаружили опухоль мозга. В 2009 году артист скончался.
Появившегося в одном из эпизодов ситкома актера Сергея Заботина в 2013 году сразил сердечный приступ. В том же году из жизни ушли исполнительница роли тети Раи Ольга Прохватыло (оторвался тромб) и Ангелина Варганова (пневмония).
В 2018 году в ожидании операции на сердце скончался актер Александр Карпов. В 2019-ом умерла актриса Александра Назарова, которая запомнилась зрителям по роли бабушки главной героини. Артистка ушла из жизни из-за полиорганной недостаточности.