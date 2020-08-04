Рэперша умерла после увеличения ягодиц

В процессе операции жир отсасывали со спины женщины и переливали в ее бедра. В течение двух дней после процедуры развились осложнения, Родригес жаловалась на сильные боли в спине и воспаления. Она была госпитализирована, помещена в реанимацию, но скончалась 27 июля от сепсиса и отказал почек. По словам врачей, рэпершу можно было бы спасти, если бы она обратилась за медицинской помощью немного раньше. Медики заявили, что вместе с жиром со спины в ягодицы были влиты «неизвестные субстанции». Начался процесс отторжения чужеродной массы.