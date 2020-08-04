Рэперша умерла после увеличения ягодиц

43-летняя рэперша Фернанда Родригес
, выступавшая под псевдонимом Mc Atrevida, умерла от осложнений после неудачного увеличения ягодиц.
Женщина увеличивала ягодицы — делала так называемую бразильскую подтяжку — в одной из клиник Рио-де-Жанейро
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В процессе операции жир отсасывали со спины женщины и переливали в ее бедра. В течение двух дней после процедуры развились осложнения, Родригес жаловалась на сильные боли в спине и воспаления. Она была госпитализирована, помещена в реанимацию, но скончалась 27 июля от сепсиса и отказал почек. По словам врачей, рэпершу можно было бы спасти, если бы она обратилась за медицинской помощью немного раньше. Медики заявили, что вместе с жиром со спины в ягодицы были влиты «неизвестные субстанции». Начался процесс отторжения чужеродной массы.
Владелица клиники, после операции в которой умерла Фернанда, отрицает вину своего специалиста, который не является пластическим хирургом по образованию. Полиции удалось установить, что у клиники не было соответствующей лицензии, более того, предприятию запретили проводить хирургические операции несколько месяцев назад. Ведется расследование.
Бразильская подтяжка ягодиц — операция, популярность которой объясняется тем, что можно одновременно уменьшить «проблемную» зону и достичь желаемого объема в другом месте. Однако эти операции должны проводить опытные врачи после получения результатов всех анализов и консультаций с узкими специалистами, включая кардиолога. Из-за недобросовестных врачей жертвы бразильской подтяжки часто становятся героинями заголовков таблоидов — в том числе, увы, посмертно.