Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ольга Орлова раскрыла причину развода с бизнесменом 

Павел Тиунов 28 минут назад
Экс-"Блестящая" раскрыла причину развода
Фото: Instagram
Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова в эфире программы «Судьба человека» рассказала о причинах, побудивших ее расстаться с мужем предпринимателем Александром Кармановым. По ее словам, развод был обусловлен карьерными амбициями.
«Я верила»: Ольга Орлова встретила свою любовь
Певица отметила, что вышла замуж за Карманова в 2000 году. Будучи женой крупного предпринимателя, Орлова старалась не «напрягать» супруга своими проблемами и переживала «всё в себе». В браке родился ребенок. Когда сын немного подрос, артистка решила вернуться на сцену и активно занялась своим продвижением. Карманов в свою очередь развивал бизнес.
«В какой-то момент мы поняли, что карьерой занимаемся больше, чем личной жизнью», — отметила Орлова.
К решению о разводе пришли оба отнеслись с пониманием. Экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения, в том числе ради общего сына.
В конце прошлого года, как сообщал «Рамблер», СМИ разузнали, что у Ольги Орловой появился бойфренд. Им оказался 50-летний предприниматель по имени Валерий. Пару неоднократно видели вместе в столичных ресторанах, а в феврале 2020 года влюбленные летали отдохнуть в Париж.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Орлова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер описал Россию одним словом
Познер описал Россию одним словом
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
В Баку протестующие ворвались в здание парламента
В Баку протестующие ворвались в здание парламента
Авербух строит новый особняк для Арзамасовой
Авербух строит новый особняк для Арзамасовой
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение