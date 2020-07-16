Экс-"Блестящая" раскрыла причину развода

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова в эфире программы «Судьба человека» рассказала о причинах, побудивших ее расстаться с мужем предпринимателем Александром Кармановым. По ее словам, развод был обусловлен карьерными амбициями.

Певица отметила, что вышла замуж за Карманова в 2000 году. Будучи женой крупного предпринимателя, Орлова старалась не «напрягать» супруга своими проблемами и переживала «всё в себе». В браке родился ребенок. Когда сын немного подрос, артистка решила вернуться на сцену и активно занялась своим продвижением. Карманов в свою очередь развивал бизнес.

«В какой-то момент мы поняли, что карьерой занимаемся больше, чем личной жизнью», — отметила Орлова.

К решению о разводе пришли оба отнеслись с пониманием. Экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения, в том числе ради общего сына.

В конце прошлого года, как сообщал «Рамблер», СМИ разузнали, что у Ольги Орловой появился бойфренд. Им оказался 50-летний предприниматель по имени Валерий. Пару неоднократно видели вместе в столичных ресторанах, а в феврале 2020 года влюбленные летали отдохнуть в Париж.